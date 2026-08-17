L'EURUSD inverse sa tendance technique 💡

Lundi, le cours de change EUR/USD a franchi un seuil technique important marqué par la moyenne mobile exponentielle à 200 jours, dépassant également brièvement la zone des 1,16 et atteignant des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis près de deux mois. Le maintien de cette dynamique et une clôture de la bougie intrajournalière au-dessus de ce niveau pourraient sceller un renversement de la tendance à long terme vers une tendance plus haussière.

La vague de ventes sur la devise américaine se poursuit malgré les tensions persistantes au Moyen-Orient. Bien que l’absence de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l’Iran maintienne les cours du Brent autour de 89 dollars le baril, le dollar – traditionnellement considéré comme une valeur refuge et soutenu par la position des États-Unis en tant qu’exportateur net de pétrole brut – ne parvient pas à regagner du terrain.

La faiblesse des données entraîne une réévaluation des anticipations concernant la Fed

La faiblesse actuelle de la devise américaine s’explique principalement par des données macroéconomiques décevantes. Cela a conduit les marchés à revoir considérablement leurs anticipations concernant les prochaines décisions de la Réserve fédérale (Fed). Les anticipations du marché quant à l’évolution des taux d’intérêt se sont nettement modérées par rapport à la situation d’il y a quatre semaines. D’après les dernières données, les investisseurs n’anticipent plus de hausse des taux lors des réunions de septembre ou d’octobre. La probabilité d’une hausse des taux lors de la dernière réunion de décembre est tombée à environ 85 %. Source : XTB

Le facteur clé qui tempère les ambitions de la Fed est la situation économique. Le marché du travail américain est entré dans une phase de « faible licenciement et faible embauche », comme l’indiquent les chiffres en baisse des emplois non agricoles (NFP), même si le taux de chômage et les demandes hebdomadaires d’allocations chômage continuent d’osciller autour de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années. Un ralentissement marqué est observable dans la consommation : les chiffres publiés vendredi ont révélé la première baisse des ventes au détail en neuf mois (-0,6 % en glissement mensuel), ce qui a d’autant plus inquiété les analystes que ce résultat négatif persistait même après exclusion des ventes d’automobiles et de carburant.

Par ailleurs, les chiffres de l’inflation publiés la semaine dernière — l’IPC (conforme aux attentes) et l’IPP (inférieur aux prévisions) — ont apaisé les craintes des marchés quant à une résurgence de fortes pressions sur les prix. Les marchés estiment actuellement que la probabilité de ce que l’on appelle les effets inflationnistes de second tour est faible, ce qui laisse au Comité fédéral de l’open market (FOMC) le temps d’évaluer l’impact du choc énergétique sur l’économie.

La politique jette une ombre sur l’indépendance de la banque centrale

La dépréciation du dollar s’accompagne également d’inquiétudes croissantes quant à l’indépendance même de la Réserve fédérale. Les spéculations se sont intensifiées à la suite d’informations faisant état de nouvelles tentatives de l’ancien président visant à révoquer l’une des membres du FOMC, Lisa Cook. Les pressions politiques entraînent une accentuation de la courbe des taux obligataires. Les rendements des obligations à court terme baissent, conformément aux anticipations accommodantes, tandis que ceux des obligations à long terme (à 30 ans) restent proches de leurs plus hauts niveaux depuis 25 ans.

Dans les jours à venir, l’attention des marchés se portera sur la publication vendredi des chiffres de l’indice PMI américain. Toutefois, l’événement clé du mois pour le dollar et les anticipations de taux d’intérêt reste le symposium annuel de Jackson Hole, prévu du 27 au 29 août, lors duquel les marchés attendront de la Fed qu’elle fasse une déclaration claire sur l’affaiblissement des perspectives économiques.

Lundi, la paire EUR/USD a franchi un seuil technique important marqué par la moyenne mobile exponentielle à 200 jours, dépassant également la zone des 1,16 (même si une partie de l'élan haussier s'est ensuite inversée) et atteignant des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis près de deux mois. Le RSI reste élevé sur une moyenne de 14 jours, mais n'a pas encore franchi le seuil théorique des 70 points, parfois considéré par certains acteurs du marché comme une zone potentielle de surachat. Source : xStation

