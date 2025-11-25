Le Nasdaq subit la pression de Nvidia et AMD. 📌Les actions d'Alphabet atteignent un niveau record.

Les contrats à terme sur indices américains sont en baisse mardi, sous la pression d'un sentiment dégradé dans le secteur des semi-conducteurs, où AMD, Nvidia et TSMC reculent après l'annonce que Meta Platforms a choisi les puces TPU AI de Google pour sa future implémentation plutôt que celles de Nvidia. Le marché commence à intégrer le risque réel d'un déclin de la domination des géants des semi-conducteurs. Les investisseurs attendent également une série de données macroéconomiques pour évaluer si l'optimisme autour d'une éventuelle baisse des taux de la Réserve fédérale peut se maintenir. Le dollar américain est en forte baisse aujourd'hui, pénalisé par des données macroéconomiques médiocres. L'IPP est inférieur aux prévisions pour les chiffres de base, et la confiance des consommateurs mesurée par le Conference Board s'est affaiblie de manière inattendue, après des ventes au détail décevantes. Nvidia et AMD affichent les plus mauvaises performances sur le marché américain aujourd'hui ; Oracle continue également de reculer. Les actions d'Alibaba (BABA.US) sont en baisse malgré des résultats très solides. Source : xStation5 Actualités des entreprises Nvidia (NVDA) recule de 6 % après l'annonce que Meta Platforms serait en pourparlers pour investir des milliards de dollars dans les puces IA de Google, ce qui suggère que le leader de la recherche gagne du terrain face à l'accélérateur IA le plus rentable du marché. Alphabet (GOOGL) progresse de 4 % à l'ouverture, se rapprochant d'une valorisation boursière de 4 000 milliards de dollars.

recule de 6 % après l'annonce que Meta Platforms serait en pourparlers pour investir des milliards de dollars dans les puces IA de Google, ce qui suggère que le leader de la recherche gagne du terrain face à l'accélérateur IA le plus rentable du marché. progresse de 4 % à l'ouverture, se rapprochant d'une valorisation boursière de 4 000 milliards de dollars. Alibaba Group (BABA) progresse de 4,1 % après avoir annoncé une croissance supérieure aux prévisions dans son segment clé du cloud, soulignant la forte demande en puissance de calcul lors de l'essor de l'IA en Chine.

progresse de 4,1 % après avoir annoncé une croissance supérieure aux prévisions dans son segment clé du cloud, soulignant la forte demande en puissance de calcul lors de l'essor de l'IA en Chine. Amentum Holdings (AMTM) gagne 8,4 % après que la société informatique a publié un chiffre d'affaires ajusté pour le quatrième trimestre en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente et supérieur aux attentes.

gagne 8,4 % après que la société informatique a publié un chiffre d'affaires ajusté pour le quatrième trimestre en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente et supérieur aux attentes. Brinker International (EAT) progresse de 2,0 % après que l'analyste de Citi Jon Tower ait relevé la note de l'opérateur de Chili's et Maggiano's de « neutre » à « acheter ».

progresse de 2,0 % après que l'analyste de Citi Jon Tower ait relevé la note de l'opérateur de Chili's et Maggiano's de « neutre » à « acheter ». Sandisk (SNDK) progresse de 1,1 % après avoir été sélectionné pour remplacer Interpublic Group dans l'indice S&P 500.

progresse de 1,1 % après avoir été sélectionné pour remplacer Interpublic Group dans l'indice S&P 500. Spotify (SPOT) a bondi de 4,1 % après que le Financial Times a annoncé que la société prévoyait d'augmenter le prix de ses abonnements aux États-Unis au premier trimestre de l'année prochaine.

a bondi de 4,1 % après que le Financial Times a annoncé que la société prévoyait d'augmenter le prix de ses abonnements aux États-Unis au premier trimestre de l'année prochaine. Symbotic (SYM) a grimpé de 13 % après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieures à la moyenne des estimations des analystes.

a grimpé de 13 % après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieures à la moyenne des estimations des analystes. Zoom Communications (ZM) a progressé de 5,1 % après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre. La société a également relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Source: xStation5 Données macroéconomiques américaines Confiance des consommateurs du Conference Board (octobre) : 88,7 contre 93,5 prévu ; 94,6 précédemment Indice Richmond Manufacturing (octobre) : -15 contre -5 prévu ; -4 précédemment Ventes au détail (septembre) : Global : 0,2 % en glissement mensuel ; prévisions : 0,4 % en glissement mensuel ; précédent : 0,6 % en glissement mensuel

Noyau : 0,3 % en glissement mensuel ; prévisions : 0,3 % en glissement mensuel ; précédent : 0,6 % en glissement mensuel

Hors essence/véhicules : 0,1 % en glissement mensuel ; prévisions : 0,4 % en glissement mensuel ; précédent : 0,6 % en glissement mensuel Inflation des prix à la production (septembre) : IPP a/a : 2,7 % contre prévisions de 2,7 % ; précédent : 2,7 %

IPP en glissement mensuel : 0,3 % contre prévisions de 0,3 % ; précédent : -0,1 %

IPP hors alimentation/énergie/transport en glissement a/a : prévision 2,7 % ; précédent 2,8 %

IPP hors alimentation/énergie/transport en glissement mensuel : prévision 0,2 % ; précédent 0,3 %

IPP de base en glissement a/a : prévision 2,7 % ; précédent 2,8 %

IPP de base en glissement mensuel : prévision 0,2 % ; précédent -0,1 % Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."