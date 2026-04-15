L'IA a besoin de puissance, et c'est là que se trouvent les bénéfices. Oracle et Bloom ouvrent la voie.

L'évolution du marché aujourd'hui met en évidence une tendance très claire. Le développement de l'intelligence artificielle ne se résume plus à la simple apparition de nouveaux modèles ou de nouvelles puces, mais porte de plus en plus sur la question de savoir si tout cela peut réellement être alimenté en énergie. Oracle a renforcé son partenariat avec Bloom Energy et prévoit d'utiliser jusqu'à 2,8 GW de capacité pour ses centres de données dédiés à l'IA, dont environ 1,2 GW est déjà garanti et en cours de déploiement. Le marché a réagi immédiatement, Oracle et Bloom Energy enregistrant toutes deux des hausses notables.

Pourquoi cet accord est-il important ?

Ce qui ressort vraiment ici, c'est qu'Oracle ne se contente plus d'investir dans les technologies d'IA, mais s'assure d'un élément bien plus fondamental : l'énergie. Jusqu'à récemment, les principaux goulots d'étranglement étaient les processeurs et la puissance de calcul. Aujourd'hui, le facteur limitant réside de plus en plus dans la disponibilité de l'électricité et la capacité à raccorder rapidement de nouveaux centres de données au réseau électrique.

Bloom Energy propose une solution sous la forme de systèmes électriques décentralisés qui peuvent être mis en place plus rapidement que les centrales électriques traditionnelles ou l'extension du réseau. Cela permet à Oracle de faire évoluer son infrastructure d'IA sans devoir attendre des années que les infrastructures énergétiques rattrapent leur retard.

Réaction des marchés

Les investisseurs ont très bien accueilli cette nouvelle.

Source: xStation5

Bloom Energy s'est imposée comme l'un des principaux bénéficiaires de cette évolution. Son cours de bourse grimpe en flèche, les investisseurs commençant à considérer l'entreprise non plus comme un acteur traditionnel du secteur de l'énergie, mais comme un fournisseur d'infrastructures essentielles à l'essor de l'IA. Concrètement, cela laisse entrevoir la possibilité de nombreux autres contrats similaires avec de grandes entreprises technologiques.

Source: xStation5

Ce que cela révèle sur le marché de l'IA

Le changement le plus notable qui se dessine ici est le déplacement du centre de gravité du secteur de l'IA. Il n'y a pas si longtemps, la question centrale était de savoir qui disposait des meilleurs modèles et du plus grand nombre de processeurs graphiques. Aujourd'hui, il apparaît de plus en plus clairement que la véritable contrainte réside dans l'infrastructure physique, notamment l'énergie, le refroidissement et la capacité à construire des centres de données gigantesques.

Dans ce contexte, Bloom Energy n'est plus considérée comme une entreprise énergétique classique, mais plutôt comme un fournisseur d'« outils » indispensables au bon fonctionnement de l'ensemble de l'écosystème de l'IA.

Ce que cela signifie pour Oracle

Pour Oracle, il s'agit davantage d'une décision stratégique que d'un simple contrat commercial. L'entreprise s'assure ainsi un accès à l'électricité, ce qui pourrait, à terme, déterminer la rapidité avec laquelle elle pourra étendre ses centres de données et répondre aux besoins de ses clients du cloud.

Concrètement, Oracle cherche à se démarquer non seulement sur le plan technologique, mais aussi en matière d'infrastructure. Dans le paysage actuel de l'IA, cet aspect revêt une importance croissante, car les gagnants seront ceux qui seront capables de tout fournir d'un seul coup : modèles, matériel et énergie.

Les risques

Malgré la réaction positive du marché, il convient également de prendre en compte certains risques. Bloom Energy devra accroître sa production et mener à bien de grands projets d'infrastructure, ce qui n'est ni simple ni bon marché. Parallèlement, les valorisations actuelles tablent déjà sur une croissance soutenue de la demande en énergie liée à l'IA.

À court terme, la dynamique reste forte et le marché pourrait continuer à évoluer dans cette optique. À plus long terme, la question centrale est de savoir si de tels contrats deviendront la norme dans l'ensemble du secteur ou s'ils resteront des transactions isolées de grande envergure.

Points clés à retenir

L'IA entre dans une nouvelle phase. Il ne s'agit plus seulement d'une course technologique, mais de plus en plus d'une course aux infrastructures. Le principal obstacle n'est plus le manque d'idées ou d'algorithmes, mais des facteurs bien concrets tels que l'électricité et la capacité à l'acheminer là où les centres de données sont construits. Oracle assure sa croissance future, tandis que Bloom Energy s'impose comme l'un des bénéficiaires discrets de l'essor de l'IA, car sans des entreprises comme la sienne, cette croissance ne serait tout simplement pas possible.