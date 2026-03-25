Rôle de l'analyse technique : Les mouvements de marché répondent à des algorithmes et des ratios de Fibonacci plus qu'aux actualités politiques.

Interdépendance des actifs : La force du billet vert menace directement la performance de l'or et des actions.

L'actualité financière de ce mois de mars 2026 est marquée par une volatilité notable et des interventions médiatiques qui brouillent parfois la visibilité des investisseurs. Alors que les réseaux sociaux s'enflamment autour de déclarations politiques, l'analyse des graphiques révèle une réalité plus structurelle. L'enjeu central actuel réside dans la dynamique de l'indice du dollar (DXY), dont le réveil pourrait redéfinir la hiérarchie des performances entre les actions, les cryptomonnaies et les matières premières.



Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

📊 La résurgence du dollar et son mécanisme technique

Une structure impulsive selon Elliott

L'analyste Antoine souligne que le dollar américain semble s'inscrire dans une structure impulsive haussière. Selon la théorie des vagues d'Elliott — une méthode d'analyse prédisant les cycles de marché via la psychologie des investisseurs — le dollar aurait terminé ses phases de correction pour entamer un mouvement moteur. Cette analyse repose sur l'observation de cinq vagues distinctes où la force acheteuse domine, signalant un changement de tendance durable après une période de baisse.

L'importance des ratios de Fibonacci

Pour valider cette progression, l'utilisation des niveaux de Fibonacci est cruciale. L'indice du dollar a récemment frôlé l'extension de 161,8%, un objectif typique pour une "vague 3", souvent la plus puissante d'un cycle. Actuellement, le marché semble digérer cette hausse par un retracement vers les 38,2%. Pour un investisseur débutant, comprendre que les prix réagissent à ces proportions mathématiques permet d'identifier des zones d'achat ou de vente avec une précision accrue, loin de l'agitation des gros titres.

📉 Impact sur les indices boursiers et les actifs à risque

La réaction des supports majeurs

La séance de lundi a été décrite comme extraordinaire, non pas uniquement à cause des réseaux sociaux, mais parce que les indices ont touché des niveaux techniques "au point près". Le S&P 500 a sollicité son support majeur à 6450 points, tandis que le Nasdaq a testé la zone des 23800 points. Antoine précise que ces niveaux étaient anticipés par les algorithmes de trading bien avant les interventions politiques, confirmant que la structure du marché prévaut sur le "bruit" médiatique.

La corrélation inverse avec l'or et Bitcoin

Le dollar est souvent considéré comme l'opposé des actifs dits "de risque" ou des valeurs refuges comme l'or. Si le dollar confirme sa sortie par le haut d'un canal temporaire (un mouvement appelé "bear trap" s'il piège les vendeurs), cela pourrait entraîner une pression baissière sur les métaux précieux. L'or, bien que sur un support à 4190 dollars, pourrait souffrir d'un dollar trop fort. Il en va de même pour le Bitcoin, dont la zone des 67425 dollars reste un pivot essentiel à surveiller pour la suite de la tendance.

🧠 Stratégie et psychologie de l'investisseur

Se détacher du bruit médiatique

Un point fondamental abordé est la distinction entre les causes réelles des mouvements de prix et les justifications médiatiques. Si des personnalités influentes comme Donald Trump ou des analystes renommés commentent les marchés, l'action des prix reste dictée par les Algo Traders (logiciels de trading automatique). Pour le débutant, la leçon est claire : il faut suivre les graphiques plutôt que de réagir émotionnellement aux messages publiés sur les plateformes comme X (anciennement Twitter).

Surveiller les piliers du marché

Au-delà du dollar, la santé des géants technologiques reste un baromètre indispensable. Antoine incite à une surveillance étroite de valeurs comme Google (Alphabet), qui a récemment montré des signes de faiblesse. En tant que moteur de Wall Street, la performance de ces grandes capitalisations, combinée à la trajectoire du dollar, donnera le signal d'une éventuelle correction plus profonde ou d'une reprise saine vers de nouveaux sommets.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce que l'indice du dollar (DXY) ? Le DXY est un panier qui mesure la valeur du dollar américain par rapport à six devises majeures, dont l'euro (qui représente plus de 50% du poids de l'indice). Quand le dollar monte, il devient généralement plus coûteux d'acheter des actifs libellés dans cette devise, comme l'or ou les actions américaines.

2. Pourquoi parle-t-on de "vagues d'Elliott" ? C'est une forme d'analyse technique qui considère que les marchés financiers évoluent selon des motifs répétitifs (vagues). Une phase "impulsive" comporte 5 vagues dans le sens de la tendance, tandis qu'une phase "corrective" en comporte 3. Cela aide à savoir si une hausse est le début d'un grand mouvement ou juste un rebond passager.

3. Quel est l'impact d'un dollar fort sur mon portefeuille ? Pour un investisseur européen, un dollar fort augmente la valeur des actifs détenus en dollars lors de la conversion en euros. Cependant, cela peut peser sur la rentabilité des multinationales américaines à l'export et rendre les matières premières plus chères, ce qui tend parfois à faire baisser les indices boursiers.

4. Qu'est-ce qu'un "support" en bourse ? Un support est un niveau de prix où la demande (les acheteurs) est historiquement assez forte pour interrompre ou inverser une baisse. Dans la vidéo, les niveaux de 6450 sur le S&P 500 sont considérés comme un "plancher" psychologique et technique majeur.