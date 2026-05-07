L'Iran officialise son contrôle sur le détroit d'Ormuz ; les cours du pétrole cessent de baisser ❓⚓

L'Iran a officialisé son contrôle sur le détroit d'Ormuz en créant un nouvel organisme, l'Autorité du détroit du golfe Persique (PGSA), qui exige que tous les navires de passage remplissent une déclaration d'informations avant de se voir accorder l'autorisation de transit. Le formulaire comporte plus de 40 questions concernant le nom du navire, son pays d'origine et sa destination, la nationalité des propriétaires, des exploitants et de l'équipage, ainsi que le type de cargaison. Avant le déclenchement du conflit avec les États-Unis et Israël fin février 2026, le détroit était librement accessible à tous les navires, aujourd’hui, l’Iran menace d’attaquer tout navire qui le traverserait sans l’autorisation du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié transitent par le détroit, ce qui signifie que son contrôle confère à Téhéran un énorme levier sur l’économie mondiale. Informations essentielles à fournir pour pouvoir transiter par le détroit d'Ormuz avec l'autorisation de l'Iran. Source : CNN La fermeture du détroit d'Ormuz a provoqué le plus grave choc d'approvisionnement de l'histoire du marché pétrolier : mercredi, le prix de l'essence aux États-Unis a dépassé les 4,50 dollars le gallon pour la première fois en quatre ans. Le Guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a appelé à l'établissement d'un « nouvel ordre régional et mondial » fondé sur un Iran fort, désignant explicitement le « levier de la fermeture du détroit » comme un outil pour concrétiser cette vision. L'Iran exigerait jusqu'à 2 millions de dollars par navire transitant par le détroit, et le département du Trésor américain a clairement indiqué qu'aucune entité affiliée aux États-Unis n'était autorisée à effectuer de tels paiements. Au cours de la semaine s'achevant le 3 mai, seuls 40 navires ont traversé le détroit, alors qu'avant la guerre, la moyenne était de 120 traversées par jour, et jeudi, le trafic de pétroliers était quasi inexistant. Les experts de Kpler estiment que même dans un scénario de contrôle iranien à long terme, le transit ne dépassera pas 40 à 50 % de la capacité d'exportation d'avant-guerre, ce qui aurait des conséquences durables sur les marchés énergétiques mondiaux. Malgré cela, son objectif principal consiste actuellement à évaluer les perspectives d'apaisement du conflit. En témoigne la chute des cours du pétrole, qui s'accélère pour la deuxième journée consécutive. Le pétrole a testé aujourd'hui la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours, un niveau qui n'avait plus été testé depuis la mi-avril, lorsque les baisses locales s'étaient arrêtées à proximité de ce niveau. À long terme, toutefois, le titre reste dans une tendance haussière. Source : xStation

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