L’accalmie sur le cours du pétrole n’aura duré que quelques heures. Après une chute de plus de 5% dans la matinée sur fond d’espoir diplomatique entre Washington et Téhéran, le baril est reparti à la hausse après des déclarations américaines sur une possible reprise des opérations militaires dans le détroit d’Ormuz. Le WTI est revenu au-dessus de 95 dollars, tandis que le Brent a dépassé les 100 dollars.

Les tensions géopolitiques ont aussi pesé sur les indices européens et les cryptomonnaies. Le marché surveille désormais les négociations entre les États-Unis et l’Iran ainsi que la rencontre prévue entre Donald Trump et Xi Jinping la semaine prochaine. Le fonctionnement du marché du pétrole brut reste directement lié à ces annonces diplomatiques et militaires.

Cours du pétrole : le détroit d’Ormuz relance la volatilité

Washington remet la pression sur l’Iran

La séance a d’abord démarré sur une note plus calme après des informations évoquant un mémorandum de paix de 14 points entre Washington et Téhéran. Les marchés tablaient sur un accord susceptible de réduire les risques de perturbation dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour près de 20% du pétrole mondial transporté par voie maritime.

Le ton a changé dans l’après-midi. Un représentant anonyme de l’administration américaine a indiqué qu’en l’absence d’accord après le retour de Donald Trump de Chine, une option militaire redeviendrait envisageable. L’Arabie saoudite et le Koweït ont ensuite autorisé de nouveau l’utilisation de leurs bases et de leur espace aérien par l’armée américaine.

Cette décision ouvre la voie à la reprise de l’opération « Project Freedom » dans le Golfe persique dès cette semaine. Le marché pétrolier a immédiatement réagi : le cours du pétrole américain a effacé ses pertes avant de revenir au-dessus de 95 dollars le baril. Les investisseurs suivent aussi l’évolution des matières premières industrielles et des flux énergétiques mondiaux.

L’or et l’argent abandonnent leurs gains

Le rebond du brut a entraîné une nouvelle phase de tension sur les marchés des métaux précieux. L’or et l’argent, qui avaient progressé pendant la matinée, ont finalement réduit une partie de leurs gains en fin de séance.

Le dollar est resté relativement stable. L’indice USDIDX a gagné 0,10%, tandis que l’euro reculait légèrement face au billet vert à 1,1744 dollar. La paire USDJPY a progressé de 0,36% à 156,79.

Le marché des changes reste dominé par les annonces géopolitiques et les anticipations de politique monétaire. En Pologne, le zloty a progressé après des déclarations plus fermes du président de la banque centrale polonaise Adam Glapiński sur une possible hausse des taux.

Wall Street recule malgré les records du Nasdaq

La technologie limite les pertes américaines

Le S&P 500 a inscrit un nouveau sommet intraday avant de terminer en baisse d’environ 0,3%. Le Dow Jones a perdu plus de 260 points, soit près de 0,5%. Le Nasdaq Composite a clôturé proche de l’équilibre grâce au compartiment technologique et aux valeurs liées à l’intelligence artificielle.

L’indice SOX, qui regroupe les fabricants de semi-conducteurs, affiche désormais une progression supérieure à 60% depuis le début de l’année. Les valeurs technologiques continuent donc de soutenir les grands indices américains malgré les tensions géopolitiques.

En Europe, le mouvement de correction a été plus marqué. Le DE40 allemand a perdu 1,84%, l’EU50 près de 1,98% et l’ITA40 italien 1,96%. Les investisseurs européens ont davantage réagi au risque de hausse durable des prix de l’énergie. Les mouvements sur les indices boursiers restent fortement corrélés au marché pétrolier depuis le début des tensions au Moyen-Orient.

Datadog et Fortinet s’envolent après leurs résultats

Datadog a progressé de plus de 22% après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions. Le chiffre d’affaires du groupe a augmenté de 32% sur un an pour dépasser 1 milliard de dollars au premier trimestre. La société vise désormais 4,30 milliards de dollars de revenus sur l’ensemble de l’exercice contre 4,10 milliards anticipés auparavant.

Fortinet a gagné plus de 15% après avoir relevé sa prévision annuelle de facturation entre 8,8 et 9,1 milliards de dollars. Le marché y voit un signe de maintien des dépenses de cybersécurité des entreprises malgré le ralentissement économique.

McDonald’s a aussi publié des résultats supérieurs aux attentes avec un bénéfice par action de 2,83 dollars contre 2,75 dollars attendus. Le chiffre d’affaires a progressé de 9,4% sur un an à 6,52 milliards de dollars. En revanche, la croissance des ventes comparables mondiales, à 3,8%, a déçu une partie du marché. À l’opposé, Whirlpool a chuté d’environ 18% après avoir réduit de moitié sa prévision annuelle de bénéfice par action en évoquant directement l’impact économique du conflit avec l’Iran.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du pétrole remonte-t-il fortement ?

Le cours du pétrole progresse après le retour des tensions militaires autour du détroit d’Ormuz. Les annonces américaines sur une possible reprise d’opérations militaires ont ravivé les craintes de perturbation de l’offre mondiale.

Pourquoi le détroit d’Ormuz influence-t-il autant les marchés ?

Le détroit d’Ormuz concentre une part importante des exportations mondiales de pétrole. Une restriction du trafic maritime dans cette zone peut rapidement affecter les prix du brut, le transport maritime et les anticipations d’inflation.

Quels actifs réagissent le plus aux tensions géopolitiques ?

Le cours du pétrole, l’or, l’argent, les devises refuges et certains indices boursiers réagissent souvent rapidement aux annonces géopolitiques. Les sociétés énergétiques et les compagnies aériennes figurent aussi parmi les valeurs les plus sensibles.

Pourquoi le Nasdaq résiste-t-il mieux que les indices européens ?

Le Nasdaq reste soutenu par les grandes entreprises technologiques et les valeurs liées à l’intelligence artificielle. Les marchés européens sont davantage exposés aux coûts énergétiques et à l’industrie manufacturière.

Comment suivre l’évolution du cours du pétrole brut ?

Le suivi du cours du pétrole brut passe généralement par les contrats WTI et Brent, les stocks hebdomadaires américains, les décisions de l’OPEP+ et les données sur le trafic maritime au Moyen-Orient.