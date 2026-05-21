Le prix du pétrole ne cesse d'augmenter : faut-il s'inquiéter ?

La séance de ce jeudi s'accompagne d'une nouvelle hausse des cours du pétrole, alimentée non seulement par les inquiétudes concernant les perspectives de paix entre les États-Unis et l'Iran, mais aussi par celles relatives à la pérennité du cessez-le-feu. La dernière vague d'informations suscite davantage d'inquiétudes qu'elle n'apporte de réponses. L'Iran aurait catégoriquement rejeté les demandes de remise de matières fissiles et maintient sa position, exigeant la reconnaissance de son contrôle sur le détroit (ainsi que le droit de percevoir des droits de passage). Le directeur de l'AIE, Fatih Birol, a averti qu'en juillet ou en août, le marché pourrait entrer dans une « zone rouge » si la situation au Moyen-Orient ne s'améliorait pas. Le problème réside dans la conjonction d'un pic saisonnier de la demande de carburant, de la limitation des exportations de la région et de la baisse des stocks. L'OPEP+ tente d'apaiser les tensions. Le groupe s'apprête à relever son objectif de production pour juillet d'environ 188 000 barils par jour. Dans des circonstances normales, cela constituerait un signal de stabilisation ; cependant, compte tenu de la situation actuelle, il s’agit davantage d’un geste symbolique que d’une réelle pression à la baisse sur les prix. La situation n’est pas améliorée par les informations en provenance de Russie, où – outre de nouvelles interrogations sur les intentions du régime à la lumière des revers subis sur le front – on observe une nouvelle vague d’attaques contre les infrastructures. Cette fois-ci, des drones ukrainiens ont frappé des installations le long de la Volga, notamment la raffinerie de Syzran. Les anticipations d’une hausse des prix du pétrole ne se limitent plus au grand public. UBS a relevé ses prévisions de prix pour le Brent à 105 dollars et pour le WTI à 97 dollars en septembre. La banque note que les risques à court terme penchent vers le haut. Dans un scénario extrême, le Brent pourrait, selon UBS, dépasser les 150 dollars le baril. Il est important de noter que les compagnies pétrolières américaines ne laissent actuellement pas entrevoir d'augmentation agressive de la production, malgré la raréfaction croissante de l'offre et la prime géopolitique élevée intégrée dans les prix du pétrole. Les priorités des entreprises sont les flux de trésorerie, les dividendes, les rachats d'actions et le maintien de la rentabilité, et non la maximisation des volumes de production. Si les perturbations logistiques ou géopolitiques entraînent une prime sur les prix du brut, les trimestres à venir pourraient apporter une augmentation significative de la rentabilité pour le secteur pétrolier. PETROLE Sur le graphique des cours du pétrole, on constate une tendance à la hausse de plus en plus marquée, malgré des replis ponctuels. Source : xStation5.

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