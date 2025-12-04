Bitcoin : Le crypto-actif teste toujours sa résistance clé autour de 93 250 $, maintenant le suspense sur un éventuel rejet.

Indices US : S&P 500 et Nasdaq restent solides et s'orientent vers leurs cibles journalières sans offrir de retracement significatif pour entrer.

Or (Gold) : Une formation en triangle serait en cours, figure récurrente sur le métal jaune, avec une saisonnalité potentiellement haussière dès la mi-décembre.

Good Morning Market 04.12.2025 - L'or joue du triangle Dans ce point de marché du jeudi 4 décembre 2025, Antoine Andreani, directeur de la recherche chez XTB France, focalise son attention sur le métal jaune (Gold), qui semble dessiner une figure technique familière, tout en faisant un tour d'horizon des indices américains et du Bitcoin. Vous pourrez retrouver la vidéo complète ici : L'Or : Le "Roi des Triangles" L'analyste souligne que l'or a une propension historique à former des triangles avant de déclencher des mouvements majeurs. Plusieurs triangles ont été observés fin 2023 et début 2024, souvent suivis de cassures haussières. Analyse Technique et Cibles Actuellement, le Gold pourrait évoluer dans une nouvelle structure en triangle. Bien que la tendance de fond reste haussière avec une cible théorique à 4 600 dollars, Antoine Andreani appelle à la prudence et à l'ouverture d'esprit, rappelant qu'un triangle peut être piégeux et casser à la baisse. Scénario de Support (Boîte Verte) : En utilisant les retracements de Fibonacci sur les mouvements potentiels au sein du triangle, une zone de support large est identifiée.

Le bas de cette zone pourrait se situer vers 4 025 - 4 031 dollars , correspondant à une "Golden Zone".

D'autres niveaux intermédiaires sont surveillés autour de 4 100 à 4 130 dollars .

En cas de cassure plus profonde, le support majeur journalier reste valide avec un bas de zone vers 3 840 dollars. Saisonnalité Un graphique de saisonnalité est présenté, suggérant que les prix des contrats à terme sur l'or ont tendance à devenir favorables à partir de la mi-décembre. Cela pourrait coïncider avec la fin de la consolidation actuelle. Indices Américains et Bitcoin S&P 500 et Nasdaq : Les indices américains montrent une force "impressionnante", refusant de retracer significativement en H4 pour offrir des points d'entrée techniques. Ils continuent de s'orienter vers leurs cibles haussières respectives.

Bitcoin : Le Bitcoin est toujours au contact de sa résistance clé située aux alentours des 93 250 dollars. Le marché est en attente de voir si ce niveau provoquera un rejet ou sera franchi. Calendrier Économique L'événement majeur de la journée est la publication des demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis à 14h30, une statistique susceptible d'apporter de la volatilité sur les indices et le dollar. Foire Aux Questions (FAQ) Analyse de l'Or (Gold) Q: Quelle figure chartiste l'Or est-il en train de former ? R: Même si c'est trop tôt pour le dire, l'or pourrait former un triangle, une figure de consolidation que l'actif a l'habitude de dessiner avant des mouvements impulsifs. Q: Quelle est la cible haussière théorique mentionnée pour l'Or ? R: Si la tendance haussière se poursuit, la cible mentionnée est de 4 600 dollars. Q: Quel est le facteur saisonnier à surveiller pour l'Or en décembre ? R: La saisonnalité devient historiquement favorable pour les prix de l'or à partir de la mi-décembre. Indices et Bitcoin Q: Pourquoi est-il frustrant d'attendre l'opportunité de swing trader les indices US (S&P 500, Nasdaq) actuellement selon l'analyste ? R: Il est difficile de trouver des points d'entrée car les indices sont très solides et "ne veulent pas retracer" de manière significative, ne donnant pas de replis techniques (pullbacks) clairs en H4. Q: Quel niveau de prix le Bitcoin teste-t-il actuellement ? R: Le Bitcoin teste une résistance clé située aux alentours de 93 250 dollars.

