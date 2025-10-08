🥇​​​​​​​L'or passe la barre des 4000$!

Points clés Cap des 4 000 dollars : l'or a atteint un sommet historique supérieur à 4 000 dollars l'once , sa meilleure performance annuelle (plus de 50 %) depuis 1979.

Le prix de l'or a dépassé pour la première fois de l'histoire le seuil symbolique des 4 000 dollars l'once, conséquence directe de l'escalade de l'incertitude économique et politique mondiale. Les gains enregistrés par le métal précieux le plus prisé au monde dépassent désormais 50 % depuis le début de l'année, ce qui représente sa meilleure performance annuelle depuis 1979. Si plusieurs fluctuations de 30 à 40 % ont été observées par le passé, un rendement annuel supérieur à 50 % n'avait pas été atteint en dehors des années 1970. Bien que le prix ait déjà augmenté l'année dernière et au début de cette année, la principale remontée a commencé en août, coïncidant avec le changement de politique de la Réserve fédérale et la mise en œuvre des droits de douane de Donald Trump. La fermeture actuelle du gouvernement américain exacerbe encore davantage le climat d'incertitude. Principaux moteurs de croissance Statut de valeur refuge : l'or renforce sa position de « valeur refuge » dans un contexte d'incertitude économique, déclenchée non seulement par des problèmes internes aux États-Unis, mais aussi par des tensions géopolitiques, notamment en Europe et en Asie.

l'or renforce sa position de dans un contexte d'incertitude économique, déclenchée non seulement par des problèmes internes aux États-Unis, mais aussi par des tensions géopolitiques, notamment en Europe et en Asie. Demande des banques centrales et des investisseurs : les banques centrales et les investisseurs individuels augmentent leurs achats d'or, considérant ce métal comme une couverture contre la dépréciation des monnaies fiduciaires et la hausse de l'inflation. La Pologne et la Chine sont à nouveau les principaux acheteurs cette année. Bien que le rythme d'accumulation des banques centrales ait ralenti, combiné à la demande physique et à celle des investisseurs en ETF, il reste le facteur de demande à la hausse le plus important.

les banques centrales et les investisseurs individuels augmentent leurs achats d'or, considérant ce métal comme une couverture contre la dépréciation des monnaies fiduciaires et la hausse de l'inflation. La sont à nouveau les principaux acheteurs cette année. Bien que le rythme d'accumulation des banques centrales ait ralenti, combiné à la demande physique et à celle des investisseurs en ETF, il reste le facteur de demande à la hausse le plus important. Faiblesse du dollar et politique de la Fed : la baisse prévue de la valeur du dollar américain en 2025 et la perspective de nouvelles baisses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale renforcent la demande d'or. Actuellement, le marché se concentre sur l'ampleur des baisses plutôt que sur la date à laquelle le cycle d'assouplissement prendra fin. En outre, la remise en question par l'administration américaine de la crédibilité de la Fed et l'érosion du statut de monnaie de réserve du dollar stimulent la hausse de l'or et d'autres métaux. Dynamique historique et perspectives Flux d'investissement : La forte demande d'investissement, en particulier pour les ETF sur l'or , a contribué aux plus importants flux de capitaux trimestriels depuis plusieurs décennies.

La forte demande d'investissement, en particulier pour les , a contribué aux plus importants flux de capitaux trimestriels depuis plusieurs décennies. Objectifs de prix : L'or a atteint de nouveaux sommets pour la treizième fois rien qu'en septembre. Les analystes n'excluent pas une hausse vers 4 300 dollars dans les mois à venir. Goldman Sachs a indiqué que, dans des conditions favorables, l'or pourrait atteindre 5 000 dollars d'ici le milieu de l'année prochaine , son scénario de base tablant sur un objectif de 4 900 dollars d'ici la fin de l'année prochaine .

L'or a atteint de nouveaux sommets pour la treizième fois rien qu'en septembre. Les analystes n'excluent pas une hausse vers dans les mois à venir. a indiqué que, dans des conditions favorables, l'or pourrait atteindre , son scénario de base tablant sur un objectif de . Avertissements de correction : Des rapports récents d'institutions recommandent la prudence — Bank of America met en garde contre le risque d'une correction après la forte hausse. Goldman Sachs et JP Morgan mettent également en garde contre une éventuelle surévaluation. Néanmoins, aucun facteur apparent susceptible de déclencher une correction n'est actuellement identifiable. Cela nécessiterait une très forte appréciation du dollar, un krach à Wall Street (entraînant une demande de liquidités, comme lors de la pandémie) ou la neutralisation des facteurs de risque géopolitiques. Aucun de ces facteurs ne semble toutefois se profiler à l'horizon immédiat. L'or a brièvement franchi la barre des 4 000 dollars juste avant 4 h 00 CET, avec une hausse de près de 1 %. Actuellement, les corrections les plus importantes enregistrées au cours des dernières heures suggèrent que la barre des 4 000 dollars restera un soutien en cas de recul prolongé, juste avant le début de la séance européenne.

