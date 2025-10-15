L'Or progresse de 1,4 % 📈

Points clés L'or continue de grimper au-dessus de 4 200 dollars l'once, porté par les anticipations d'un changement de politique de la Réserve fédérale.

L'argent a dépassé les 52 dollars l'once, poursuivant sa très forte tendance haussière.

Le marché du travail américain montre des signes croissants de faiblesse.

Les responsables de la Fed laissent entrevoir la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt dans un avenir proche.

Les métaux précieux, y compris l'or, connaissent aujourd'hui une forte hausse, prolongeant ainsi leur rallye actuel. L'or dépasse les 4 200 dollars, rebondissant relativement rapidement après une brève correction qui a testé le niveau des 4 100 dollars. Actuellement, les niveaux de support clé sont de 4 100 et 4 160 dollars l'once, tels que définis par l'évolution des prix. En octobre, la Fed devrait réduire ses taux de 25 points de base supplémentaires. L'offre de métaux sur le marché londonien reste limitée, tandis que la demande au comptant est très forte. Les investisseurs considèrent de plus en plus les métaux précieux comme une couverture contre la dévaluation monétaire et les conséquences de l'augmentation des déficits budgétaires, un phénomène appelé « trade ». Dans le cas de l'argent également, le marché a été frappé par une crise de liquidité à Londres, qui a fait grimper les prix de référence, lesquels dépassent désormais les contrats à terme de New York.

L'écart entre les deux marchés est d'environ 1 dollar l'once, tandis que le coût annualisé de l'emprunt d'argent (sur une base mensuelle) s'élevait à environ 17 % mardi, deux niveaux historiquement élevés. Les traders attendent également les résultats de l'enquête dite « Section 232 » menée par l'administration américaine sur les minéraux critiques, qui comprennent l'argent, le platine et le palladium.

Cette enquête a suscité des inquiétudes quant à la possibilité que ces métaux soient soumis à de nouveaux droits de douane, même s'ils ont été officiellement exemptés en avril. Les quatre principaux métaux précieux ont enregistré des gains impressionnants cette année, allant de 60 % à 82 %, devenant ainsi les leaders de la reprise du marché des matières premières. Les principaux facteurs à l'origine de la flambée du prix de l'or sont les achats des banques centrales, l'exposition croissante des investisseurs aux ETF et les baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale. La demande au comptant pour les actifs dits « refuges » a été encore alimentée par : l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine,

les inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale,

et le risque d'un nouveau shutdown du gouvernement américain. L'une des principales forces motrices de la reprise reste l'achat agressif d'or par les banques centrales, qui acquièrent de grands volumes de ce métal dans un contexte d'affaiblissement du dollar américain et de baisse des rendements obligataires. Les inquiétudes liées à l'augmentation de la dette, à la baisse des taux d'intérêt de la Fed et de la BCE, ainsi qu'aux risques géopolitiques incitent les investisseurs à considérer l'or comme une valeur refuge fiable. La Fed doit se prononcer sur les taux d'intérêt le 29 octobre et devrait les réduire de 25 points de base, comme l'ont également laissé entendre les récentes déclarations de Susan Collins, membre de la Réserve fédérale. OR (période H1) L'or a connu quelques corrections mineures, mais la tendance haussière qui a débuté début octobre reste dominante. Source: xStation5 Performance de l'or au fil du temps Historiquement, le mois d'octobre n'a pas été particulièrement favorable aux cours de l'or. Cependant, en 2022, le prix du métal précieux a augmenté de plus de 8 %. Depuis le 1er octobre, l'or a progressé d'environ 9 %, passant de 3 850 dollars à son niveau actuel par once. Source: XTB Research, Bloomberg Finance

