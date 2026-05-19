📉L'or recule de 1,5%

L'or recule aujourd'hui de plus de 1,5% à 4 500 dollars l'once, l'argent enregistre une forte baisse de près de 5% à 74 dollars l'once, dans un contexte de raffermissement du dollar américain et de hausse des rendements obligataires. À court terme du moins, les fondamentaux semblent favorables au dollar, qui bénéficie de données économiques américaines solides, de prix élevés du pétrole et de l'incertitude persistante entourant le conflit au Moyen-Orient et ses implications inflationnistes, qui commencent progressivement à se concrétiser. Actualités clés Les taux des bons du Trésor américain à 30 ans ont atteint aujourd'hui leur plus haut niveau depuis 2007.

Les déclarations de Donald Trump laissent entendre que les États-Unis pourraient frapper à nouveau l'Iran, bien qu'aucune décision définitive n'ait encore été prise.

Scott Bessent a indiqué que les États-Unis ne souhaitaient pas se précipiter pour prolonger la trêve tarifaire avec la Chine, ce que les investisseurs pourraient interpréter comme un risque persistant de reprise de la guerre commerciale. Graphiques OR, ARGENT et USDIDX (D1) L'or s'approche de sa moyenne mobile exponentielle sur 200 séances (EMA200, ligne rouge), aux alentours de 4 330 USD l'once. Un passage sous ce niveau pourrait signaler une cassure à la baisse de la figure du triangle symétrique. En revanche, un rebond au-dessus de 4 750 USD indiquerait un possible retour de la tendance haussière générale. Source: xStation5 Pour l'argent, le niveau de soutien clé semble se situer à 70 dollars l'once, à proximité de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (ligne rouge). Source: xStation5 Source: xStation5

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