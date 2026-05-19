Le cacao progresse de 4 % et tente de rebondir après avoir atteint son plus bas niveau depuis deux semaines 📈

Les cours du cacao tentent de rebondir et progressent de près de 4 % après une forte correction qui a suivi la vigoureuse remontée de la semaine dernière. Récemment, les contrats à terme sur le cacao négociés à l'ICE ont chuté à leur plus bas niveau depuis environ deux semaines, le marché ayant fortement corrigé ses gains antérieurs suite à des signes d'amélioration des conditions d'approvisionnement en provenance de Côte d'Ivoire.
Le marché réduit la prime de risque liée à l'offre
Il y a tout juste une semaine, les cours du cacao s'échangeaient à leur plus haut niveau depuis environ trois mois et demi. La pression récente est apparue après que des rapports ont suggéré que la récolte de cacao de la Côte d’Ivoire pourrait atteindre entre 2,1 et 2,2 millions de tonnes, contre des prévisions antérieures avoisinant les 1,8 million de tonnes.
L’offre en provenance de la Côte d’Ivoire augmente
Les exportateurs indiquent que les arrivages de cacao dans les ports de la Côte d’Ivoire ont augmenté de 1,3 % depuis le début de la saison par rapport à la même période l’année dernière. Cela suggère que les conditions d'approvisionnement pourraient être moins tendues que ce que le marché avait initialement supposé. Dans le même temps, des inquiétudes persistent concernant les stocks de cacao invendus dans le pays.
Tensions croissantes parmi les agriculteurs
La semaine dernière, l'autorité de régulation du cacao de Côte d'Ivoire a dépêché des représentants dans les régions du centre-est du pays à la suite de manifestations d'agriculteurs liées à l'accumulation de stocks de cacao invendus. Le marché interprète cela comme un signe qu'une partie de l'offre disponible pourrait avoir du mal à trouver des acheteurs aux niveaux de prix actuels.
La demande reste relativement résiliente
Une partie de la baisse a été limitée par les données de transformation. Les broyages de cacao en Côte d'Ivoire ont augmenté de 22 % en glissement annuel en avril, selon les données du GEPEX. Cela suggère que malgré la récente correction, la demande mondiale de cacao et de produits chocolatés reste relativement résiliente.
Le marché du cacao reste très volatil après la remontée historique observée ces derniers mois, les investisseurs réagissant vivement à chaque nouvelle évolution liée à l'offre en provenance d'Afrique de l'Ouest. Plus récemment, la faiblesse du dollar américain a déclenché une activité agressive de couverture de positions courtes de la part des hedge funds, comme le montrent les dernières données COT. Cependant, comme le montre le ralentissement actuel de la tendance, le rebond est loin d'être simple, et toute stabilisation plus large des prix pourrait encore prendre un temps considérable.
Source: xStation5
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