L'US100 en hausse après les données PCE 📈

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) progressent de plus de 0,5 % aujourd’hui, portés par un rapport PCE jugé favorable par Wall Street. Les anticipations d’inflation sont ressorties en ligne avec les prévisions du marché, tandis que la consommation et les revenus personnels ont globalement correspondu aux projections des économistes. Les données préliminaires de l’ Université du Michigan pour décembre ont également soutenu le ton haussier à Wall Street, montrant une amélioration du sentiment des consommateurs ainsi qu’un recul des anticipations d’inflation à un an et à cinq ans. Cette combinaison renforce la conviction des investisseurs quant à une baisse de taux réaliste en décembre et à une trajectoire accommodante à « faible risque » jusqu’en 2026, ce qui pourrait soutenir les actifs risqués tout en exerçant une pression sur les rendements obligataires et le dollar américain.

(Prévisions 2,8 %, Précédent 2,7 %) Indice des prix PCE (en glissement mensuel) : 0,3 %

(Prévisions 0,3 %, Précédent 0,3 %) Indice PCE de base (YoY) : 2,8 %

(Prévisions 2,8 %, Précédent 2,9 %) Indice PCE de base (MoM) : 0,2 %

(Prévisions 0,2 %, Précédent 0,2 %) Consommation réelle (MoM) : 0,0 %

(Prévisions 0,1 %, Précédent 0,4 %) Dépenses des ménages (MoM) : 0,3 %

(Prévisions 0,3 %, Précédent 0,6 %) Revenu personnel (MoM) : 0,4 %

(Prévisions 0,3 %, Précédent 0,4 %) Université du Michigan – Données préliminaires (décembre) Sentiment des consommateurs : 53,3

(Prévisions 52, Précédent 51,0) Expectations (anticipations économiques) : 55

(Prévisions 52,7, Précédent 51,0) Conditions économiques actuelles : 50,7

(Prévisions 52,1, Précédent 51,1) Inflation attendue à 5 ans : 3,2 %

(Prévisions 3,4 %, Précédent 3,4 %) Inflation attendue à 1 an : 4,1 %

(Prévisions 4,5 %, Précédent 4,5 %) Oracle (ORCL.US, D1) Les actions Oracle ont grimpé de près de 20 % par rapport à leurs creux de novembre, mais restent environ 5 % sous leur moyenne mobile exponentielle à 200 jours et environ 50 % sous leurs plus hauts historiques. Les résultats de la semaine prochaine (mercredi) pourraient entraîner une hausse de la volatilité dans les deux sens. Source: xStation5

