Performance des marchés financiers La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 0,97%, à 7709 points, profitant des performances de Accor (+5,4%), Teleperformance (+3,6%) et Stellantis (+3,4%). De façon assez surprenante, les investisseurs semblent déjà avoir tourné la page des nouveaux droits de douane US, qui sont officiellement entrés en vigueur aujourd'hui. Pas non plus de réactions aux menaces de Trump d'amplifier les 'tarifs' douaniers du Japon et de l'Europe si les investissements promis ne sont pas mis en œuvre. Les incertitudes subsistent par ailleurs autour des relations USA/Chine alors que la Maison Blanche a laissé à Pékin jusqu'au 12 août pour parvenir à un accord durable avec Washington. Performance des marchés américains Le Nasdaq s'arroge d'ailleurs 0,6%, tiré par les grandes valeurs technologiques comme Apple, Amazon ou Nvidia. Le S&P 500 stagne malgré l'annonce de 166 MdsUSD de 'buyback' (rachats de titres) depuis début juillet par les entreprises de l'indice, ce qui constitue un record absolu en 4 semaines ; et ce n'est pas terminé. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Performance des marchés européens En Europe, l'Euro Stoxx 50 grimpe de +1,4%, Londres recule en revanche de -0,6% alors que la Banque d'Angleterre a bien réduit son taux directeur de 0,25% mais ne donne pas d'indication sur ses prochaines décisions de politique monétaire pour les mois à venir. Indicateurs économiques aux États-Unis Les investisseurs ont pu prendre connaissance de plusieurs statistiques US au fil de la séance, à l'instar des nouvelles inscriptions aux allocations chômage (+7 000, pour atteindre 226 000) ou des stocks des grossistes (+0,1%) en juillet. Indicateurs économiques en France Concernant l'Hexagone, le déficit commercial de la France est resté pratiquement stable à 7,62 milliards d'euros en juin, après 7,63 milliards le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy. D'un mois sur l'autre, les exportations françaises se sont accrues de 3,4% à un peu plus de 50,6 milliards d'euros, mais cette progression s'est trouvée contrebalancée par des importations en hausse de 2,9% à moins de 58,3 milliards. Indicateurs économiques en Allemagne Enfin, notons qu'outre-Rhin, après un tassement de 0,1% en mai (chiffre fortement révisé d'une première estimation qui était de +1,2%), la production industrielle allemande en volume a reculé de 1,9% en juin par rapport au mois précédent, selon Destatis. Rendements obligataires Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans reste stable à 4,228%, tandis que celui du Bund allemand est aussi stable, autour des 2,637% ; l'OAT reste figée vers 3,303%. Taux de change Du côté des devises, l'euro cède 0,2% face au billet vert, à 1,163 USD. Marché pétrolier Le baril de Brent se traite autour de 66,7 USD (-0,3%). Actualité des sociétés tricolores Bouygues Telecom : Bouygues Telecom a annoncé avoir été victime d'une cyberattaque ayant permis l'accès non autorisé à certaines données personnelles de 6,4 millions de comptes clients.

: Bouygues Telecom a annoncé avoir été victime d'une cyberattaque ayant permis l'accès non autorisé à certaines données personnelles de 6,4 millions de comptes clients. Valneva : Valneva fait part de la levée de l'arrêt temporaire de la FDA américaine sur l'utilisation d'Ixchiq, son vaccin contre le CHIKV, chez les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que de son accord sur une mise à jour des caractéristiques du produit.

: Valneva fait part de la levée de l'arrêt temporaire de la FDA américaine sur l'utilisation d'Ixchiq, son vaccin contre le CHIKV, chez les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que de son accord sur une mise à jour des caractéristiques du produit. Getlink : Enfin, Getlink, la maison mère d'Eurotunnel, annonce que LeShuttle a transporté 267 359 véhicules de tourisme au mois de juillet, en hausse de 4% en comparaison annuelle, et LeShuttle Freight, 100 401 camions, en repli de 2% par rapport à juillet 2024.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."