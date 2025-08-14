Performance des marchés financiers Les Bourses européennes ont clôturé en hausse jeudi, à la veille du sommet crucial entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, qui pourrait déboucher sur un cessez-le-feu en Ukraine. À Paris, le CAC 40 a progressé de 0,84% (7 870,34 points), tandis que le Dax (+0,75%) et le FTSE 100 (+0,13%) ont également avancé. Les indices EuroStoxx 50 (+0,78%), FTSEurofirst 300 (+0,59%) et Stoxx 600 (+0,49%) ont suivi cette tendance. Vladimir Poutine a salué les "efforts sincères" des États-Unis pour mettre fin à la guerre, mais Kyiv et ses alliés restent méfiants, espérant une position ferme de Trump. Le sommet débutera à 19h30 GMT avec des échanges en tête-à-tête et une conférence de presse commune. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Contexte géopolitique et économique Sommet Trump-Poutine : Donald Trump a menacé la Russie de "conséquences très sévères" en cas de blocage des efforts de paix, tout en évoquant une possible seconde rencontre incluant Zelensky .

Données économiques américaines : Les prix à la production (PPI) ont augmenté plus que prévu en juillet , tempérant l’optimisme suscité par les chiffres CPI moroses de mardi. "Une surprise à la hausse malvenue qui pourrait modérer les attentes d’une baisse des taux en septembre", commente Chris Zaccarelli (Northlight Asset Management).

Économie britannique : Ralentissement moins marqué que prévu au T2 2025 , malgré l’impact des droits de douane américains et un marché de l’emploi affaibli , ce qui devrait soulager la ministre des Finances, Rachel Reeves .

Performances des entreprises En baisse : Carlsberg (-7,07%) : Bénéfice semestriel inférieur aux attentes . Hapag-Lloyd (-8,41%) : Réduction de la fourchette haute de ses prévisions annuelles . Adyen (-4,94%) : Chiffre d’affaires semestriel décevant . Embracer (-23,40%) : Bénéfice trimestriel bien en dessous des attentes .

En hausse : Aviva (+2,55%) : Relèvement de son acompte sur dividende .

Marchés américains (à la clôture européenne) Dow Jones : -0,37%

: -0,37% S&P 500 : -0,17%

: -0,17% Nasdaq Composite : -0,14% Devises et taux d’intérêt Dollar : Met fin à deux jours de baisse (+0,40%), soutenu par la hausse inattendue des PPI , qui laisse craindre une accélération de l’inflation .

: Met fin à (+0,40%), soutenu par la , qui laisse craindre une . Euro : En repli de 0,52% à 1,1643 dollar .

: En repli de . Rendements obligataires en hausse : Treasuries à 10 ans : +4,7 pts à 4,2868% . Treasuries à 2 ans : +5,2 pts à 3,7387% . Bund allemand à 10 ans : +2,8 pts à 2,7074% .

: Marché pétrolier Brent : +1,72% à 66,76 $/baril .

: +1,72% à . WTI : +1,8% à 63,78 $/baril . Hausse avant le sommet Trump-Poutine , après les menaces de sanctions américaines contre la Russie.

: +1,8% à .

