Points clés Sanctions chinoises : Gel des actifs et interdiction de transactions pour 22 entreprises , dont Northrop Grumman , Boeing , L3Harris , Gibbs and Cox , VSE et Red Cat .

: Gel des actifs et interdiction de transactions pour , dont , , , , et . Mesures ciblant les dirigeants : 10 hauts responsables (dont les PDG de VSE et ReconCraft) interdits de visa et d’entrée en Chine, Hong Kong et Macao.

: (dont les PDG de VSE et ReconCraft) et d’entrée en Chine, Hong Kong et Macao. Motif : Réponse aux « ventes d’armes à grande échelle » à Taïwan.

: Réponse aux à Taïwan. Effet immédiat : Les sanctions sont entrées en vigueur vendredi 26 décembre 2025.

1️⃣ Des sanctions en représailles aux ventes d’armes 1.1. Une liste noire élargie Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé vendredi des sanctions contre 22 entreprises américaines, accusées de participer à des « ventes d’armes à grande échelle » à Taïwan. Parmi les sociétés visées figurent : Northrop Grumman Systems (filiale de L3Harris Technologies)

(filiale de L3Harris Technologies) L’unité St. Louis de Boeing

Gibbs and Cox

VSE

Red Cat

15 autres entreprises non nommées 1.2. Mesures drastiques Les sanctions incluent : Gel des actifs des entreprises concernées en Chine.

des entreprises concernées en Chine. Interdiction pour toute organisation ou individu en Chine d’effectuer des transactions, coopérations ou activités avec ces entreprises.

pour toute organisation ou individu en Chine d’effectuer des avec ces entreprises. Refus de visa et d’entrée en Chine (y compris Hong Kong et Macao) pour 10 hauts dirigeants , dont : John Cantillon (vice-président de L3Harris) John Cuomo (PDG de VSE) Jay Hoflich (PDG de ReconCraft)

et d’entrée en Chine (y compris Hong Kong et Macao) pour , dont : 2️⃣ Un contexte géopolitique tendu 2.1. Une escalade dans les relations sino-américaines Ces sanctions s’inscrivent dans la stratégie de rétorsion de Pékin contre les ventes d’armes américaines à Taïwan, considérée comme une province chinoise par le gouvernement de Xi Jinping. Elles visent à dissuader les entreprises étrangères de soutenir l’île, dont la Chine revendique la souveraineté. 2.2. Impact sur les entreprises Les sociétés sanctionnées risquent de perdre des contrats et des partenariats en Chine, un marché clé pour l’industrie de la défense et de l’aérospatial. Cette décision pourrait aussi compliquer leurs opérations en Asie. FAQ 🔹 Pourquoi la Chine sanctionne-t-elle ces entreprises ? Pékin considère les ventes d’armes à Taïwan comme une ingérence dans ses affaires intérieures et une menace à sa souveraineté. 🔹 Quelles sont les conséquences pour les entreprises concernées ? Elles ne pourront plus opérer normalement en Chine : leurs actifs locaux seront gelés, et elles seront exclues des appels d’offres et partenariats chinois. 🔹 Comment les États-Unis pourraient-ils réagir ? Washington pourrait condamner ces sanctions et envisager des mesures de rétorsion, comme des restrictions commerciales ou des avertissements aux entreprises chinoises.

