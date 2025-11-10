La demande croissante de puces stimule TSMC

TSMC, le fabricant taïwanais de puces, a enregistré en octobre 2025 un chiffre d’affaires en hausse de 16,9 % par rapport à la même période l’an dernier, atteignant un record de 367,47 milliards TWD, soit environ 11,87 milliards USD. Bien qu’il s’agisse de la croissance la plus faible depuis février 2024, elle reste solide grâce à une forte demande stimulée par le développement de l’intelligence artificielle et l’expansion des centres de données. Sur les dix premiers mois de 2025, le chiffre d’affaires de TSMC a progressé de 33,8 % sur un an, atteignant 3,13 trillions TWD.

La croissance de l’IA stimule particulièrement la demande pour les procédés de fabrication les plus avancés de TSMC, notamment les puces produites avec la technologie trois nanomètres et les futurs procédés deux nanomètres. Ces puces offrent une densité de transistors plus élevée, de meilleures performances et une consommation d’énergie réduite, essentielles pour exécuter des modèles d’IA de plus en plus complexes dans les centres de données et les appareils périphériques. Les procédés trois et deux nanomètres permettent une puissance de calcul accrue tout en réduisant la consommation énergétique, cruciale pour les applications intensives comme le machine learning, l’analyse de données massives et l’automatisation des processus. L’entreprise met déjà en avant l’utilisation élevée de ses capacités de production et la demande croissante pour ses technologies les plus avancées.

Au-delà de l’impact direct de l’IA sur la demande, cette dernière façonne également les chaînes d’approvisionnement mondiales et les tendances d’investissement dans le secteur des semi-conducteurs. Les entreprises augmentent leurs dépenses non seulement pour la production de puces, mais aussi pour l’extension des infrastructures de centres de données, des systèmes informatiques et des composants spécialisés, y compris les systèmes de refroidissement avancés et les matériaux spécifiques. Cet effet multiplicateur accélère l’innovation et renforce la concurrence entre les fabricants, favorisant l’introduction plus rapide de nouvelles générations technologiques et accélérant la croissance globale du secteur.

Malgré le ralentissement observé mois après mois, TSMC reste un fournisseur clé pour les plus grandes entreprises du secteur de l’IA, dont NVIDIA, qui a récemment demandé des livraisons accrues de puces. De plus, TSMC prévoit d’augmenter les prix de ses services de fabrication : la société devrait relever de 8 à 10 % en moyenne les tarifs de production de puces avancées à partir de 2026, certains procédés et clients pouvant atteindre +10 %. Ces ajustements concernent les procédés deux et trois nanomètres ainsi que les méthodes d’assemblage avancées, motivés par la hausse des investissements, des coûts de production dans les nouveaux sites et la demande croissante pour les puces IA.

Les résultats de TSMC ont un impact positif sur le sentiment dans le secteur technologique, même si les investisseurs restent prudents face aux corrections potentielles et aux valorisations élevées. Les perspectives d’une demande continue pour les semi-conducteurs les plus avancés font de TSMC et de ses clients des acteurs stratégiquement importants sur la scène technologique mondiale. Les résultats d’octobre confirment la solidité du marché des semi-conducteurs porté par l’IA, tout en signalant un ralentissement naturel de la croissance après une période d’expansion dynamique. Pour les marchés, la demande pour les technologies les plus avancées demeure un moteur clé de croissance et de transformation du secteur, faisant de TSMC un acteur stratégique du paysage technologique mondial.