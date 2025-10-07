La Fed de New York publie de nouvelles prévisions indiquant une hausse des anticipations d'inflation à 1 an 🔔

Points clés Les prévisions d'inflation à un an ont augmenté pour atteindre 3,4 % (contre 3,2 % auparavant) ; les prévisions à trois ans sont restées inchangées à 3,0 % ; et les prévisions à cinq ans ont augmenté pour atteindre 3,0 % (contre 2,9 % auparavant).

(contre 3,2 % auparavant) ; les prévisions à trois ans sont restées inchangées à ; et les prévisions à cinq ans ont augmenté pour atteindre (contre 2,9 % auparavant). La probabilité perçue d'une hausse du chômage dans l'année à venir a grimpé à 41,1 % (+2,0 points de pourcentage), tandis que le risque de perte d'emploi a augmenté à 14,9 % (+0,4 point de pourcentage).

(+2,0 points de pourcentage), tandis que le risque de perte d'emploi a augmenté à (+0,4 point de pourcentage). Les prévisions d'une hausse des cours boursiers au cours des 12 prochains mois ont augmenté à 39,8 % (+0,9 point de pourcentage), dépassant la moyenne sur 12 mois de 38,0 %.

La Fed de New York vient de publier son dernier rapport basé sur les données d'une enquête auprès des ménages portant sur les anticipations d'inflation et la conjoncture économique. En septembre, les anticipations d'inflation des ménages ont augmenté à court terme (1 an : 3,4 %) et à long terme (5 ans : 3,0 %), tout en restant stables à moyen terme (3 ans : 3,0 %). Les divergences entre les répondants se sont réduites pour les perspectives à 1 et 5 ans. L'incertitude inflationniste a diminué pour l'horizon à 1 an, est restée inchangée pour 3 ans et a légèrement augmenté pour 5 ans. Les anticipations de croissance des prix des logements sont restées stables pour le quatrième mois consécutif à 3,0 %. Les variations annuelles attendues des prix ont augmenté pour les produits alimentaires (5,8 %, +0,3 point de pourcentage), l'essence (4,2 %, +0,3 point de pourcentage), les soins médicaux (9,3 %, +0,5 point de pourcentage) et les loyers (7,0 %, +1,0 point de pourcentage), tandis que les frais de scolarité universitaires ont baissé à 7,0 % (-0,8 point de pourcentage). Le sentiment sur le marché du travail s'est affaibli malgré un rebond de la proportion de répondants qui s'attendent à trouver un nouvel emploi après avoir perdu leur emploi (47,4 %, contre 44,9 % auparavant, mais toujours en dessous de la moyenne sur 12 mois de 51,0 %). La croissance salariale attendue a chuté à 2,4 %, tandis que les répondants ont signalé une probabilité plus élevée de hausse du chômage (41,1 %), une légère augmentation du risque de perte d'emploi (14,9 %) et une augmentation des intentions de démission volontaire (20,7 %). En ce qui concerne les finances des ménages, la croissance attendue des revenus est restée stable à 2,9 %, tandis que la croissance des dépenses a ralenti à 4,7 %. Le risque perçu de ne pas pouvoir rembourser une dette a diminué à 12,6 % (en dessous de la moyenne sur 12 mois de 13,5 %). Les ménages évaluent leur situation financière actuelle comme légèrement meilleure qu'il y a un an, mais sont moins optimistes quant à l'avenir. Les attentes ont augmenté en ce qui concerne la hausse des impôts (3,6 %), l'augmentation de la dette publique (7,5 %), une légère augmentation des taux d'épargne (24,9 %) et une probabilité accrue de hausse des cours boursiers au cours de l'année à venir (39,8 %).

