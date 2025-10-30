- L'« effet Halloween » sur les marchés : historiquement, les actions ont tendance à mieux performer entre novembre et avril qu'entre mai et octobre, bien que cette tendance saisonnière ne soit pas toujours valable et dépende très fortement du contexte économique et politique général.
- Cinq risques menacent le calme actuel : la hausse des prix du pétrole, les décisions de la Réserve fédérale américaine, les élections municipales à New York, un ralentissement potentiel des investissements dans l'intelligence artificielle et la fragilité du secteur immobilier chinois pourraient tous limiter l'optimisme des investisseurs.
- Une saison propice à la prudence : malgré les facteurs statistiques favorables au marché, la combinaison des tensions géopolitiques, des pressions inflationnistes et des déséquilibres économiques suggère que la prudence sera la meilleure stratégie à adopter dans les mois à venir.
Au cours des derniers mois, les marchés financiers ont connu un mélange inhabituel de calme et de tension. Les indices boursiers ont atteint de nouveaux sommets historiques, et l'or et le bitcoin restent à des niveaux records, mais la volatilité n'a pas disparu. Le chemin a été loin d'être sans heurts, la volatilité étant l'une des caractéristiques marquantes de cette période. La guerre commerciale, les déficits budgétaires, les conflits militaires et les divisions politiques en Occident ont tous pesé sur les marchés, mais aucun de ces facteurs n'a suffi à effrayer les investisseurs. En fait, le mois d'octobre marque le début d'une période que de nombreux investisseurs trouvent particulièrement intéressante : l'effet Halloween.
Qu'est-ce que l'effet Halloween ?
L'indicateur Halloween est une stratégie qui suggère que les actions ont tendance à mieux performer entre novembre et avril qu'entre mai et octobre. Développé à la fin des années 1890, cet indicateur a historiquement généré un rendement annualisé de 5,3 % lors des « mois d'hiver » (novembre à avril), contre seulement 1,9 % lors des mois d'été. Cependant, aussi importante que cette différence puisse paraître, les investisseurs doivent se garder de trop se fier à cette tendance saisonnière, en particulier au cours des six prochains mois. L'indicateur Halloween ne fonctionne que certaines années. Une grande partie de son avantage historique provient des performances très élevées que les marchés ont tendance à afficher au cours des six mois suivant les élections de mi-mandat aux États-Unis, une période qui débutera après Halloween l'année prochaine, dans douze mois. Lors des hivers des trois autres années du cycle présidentiel, les rendements boursiers sont généralement positifs, mais pas extraordinaires. En fait, si l'on examine les moyennes historiques, le Dow Jones a tendance à afficher un gain moyen de 3 % pendant la période que nous sommes sur le point d'entamer.
Cette année 2025 fait suite à un été exceptionnellement très favorable. Alors que le Dow Jones a historiquement progressé en moyenne de 2 % lors des mois d'été depuis 1896, il a enregistré une hausse de plus de 16 % depuis mai de cette année.
Par conséquent, même si les statistiques sont favorables aux investisseurs lors de cette période de l'année, le contexte actuel invite à la prudence. L'économie mondiale évolue sur une ligne délicate entre croissance et tensions, et toute escalade dans des domaines clés d'incertitude pourrait briser le calme apparent des marchés.
Voici cinq facteurs qui pourraient atténuer l'effet Halloween.
Les 5 événements qui pourraient limiter l'effet Halloween
Bien que l'histoire suggère que l'hiver est généralement favorable aux actions, le contexte actuel est loin d'être serein. Parmi les événements économiques susceptibles de perturber les marchés, les cinq suivants se distinguent :
1. La hausse des prix du pétrole
Les récentes sanctions imposées par Donald Trump aux compagnies du pétrole russes ont provoqué une onde de choc sur le marché de l'énergie, et après une année difficile, les prix du pétrole ont augmenté de 7,5 % la semaine dernière. De tels mouvements pourraient avoir de graves conséquences pour l'économie.
À un moment où l'inflation américaine reste supérieure à 3 %, sous l'effet des droits de douane, des mesures de relance monétaire et budgétaire et de la faiblesse du dollar, un tel choc pourrait faire grimper encore les prix, exerçant une pression sur la Réserve fédérale et les autres banques centrales du monde entier.
Si les accords commerciaux stimulent la demande lors d'une période saisonnière très favorable et que les pays de l'OPEP réduisent leur production, les prix du pétrole pourraient facilement évoluer dans le sens inverse des tendances récentes. Techniquement parlant, le pétrole vient d'entrer en backwardation, une structure souvent interprétée comme un signal d'augmentation future des prix. Cependant, prendre une position acheteuse sur le pétrole pourrait être l'une des opérations les plus contraires à l'heure actuelle, étant donné que les positions courtes ont dominé le marché ces derniers temps.
2. Décisions de la Réserve fédérale
L'un des principaux risques pour les marchés financiers, et un facteur clé de la récente faiblesse du dollar, réside dans les attaques de Trump contre l'indépendance de la Fed. Alors que l'administration Trump continue de faire pression sur Jerome Powell et d'autres membres de la Fed pour qu'ils réduisent les taux d'intérêt, les marchés restent inquiets quant aux conséquences inflationnistes de telles politiques. Depuis des mois, l'objectif du président est de refinancer la dette américaine à des taux plus bas afin d'améliorer le déficit budgétaire.
Cependant, M. Powell a défié le président hier en fermant la porte à d'éventuelles baisses de taux lors de la prochaine réunion de décembre, ce que le marché avait auparavant intégré à 100 %. Les différends actuels entre les deux hommes pourraient créer un climat d'instabilité et saper la confiance des investisseurs.
3. Les élections municipales à New York
Ce week-end aura lieu l'élection du maire de New York, la ville la plus célèbre au monde et le cœur de Wall Street. Le candidat démocrate, Zohran Mamdani, 33 ans, est clairement favori après avoir battu l'ancien gouverneur Andrew Cuomo lors des primaires de juin. Ses principales propositions comprennent la gratuité des bus urbains, le gel des loyers des logements stabilisés (qui représentent environ un quart du parc immobilier de la ville), la création de supermarchés publics et la gratuité des services de garde pour tous les enfants âgés de six semaines à cinq ans.
Pour financer ces programmes, M. Mamdani prévoit d'augmenter les impôts des plus riches, une mesure qui pourrait créer un climat d'incertitude dans la capitale financière mondiale.
4. Une baisse des actions liées à l'intelligence artificielle
Jusqu'à présent, les grandes entreprises technologiques ont utilisé leurs excédents de trésorerie pour investir dans le développement de l'intelligence artificielle. Cependant, certaines entreprises, sans justifier leurs valorisations élevées, ont commencé à émettre des titres de créance pour couvrir ces dépenses, ce qui pourrait créer une spirale dangereuse. Pour la première fois depuis des années, les rapports sur les résultats financiers ont semé le doute sur la croissance des dépenses d'investissement des grandes entreprises technologiques, jetant l'incertitude sur l'optimisme entourant l'IA. De plus, la demande énergétique massive nécessaire pour alimenter les centres de données pourrait devenir le plus grand obstacle de l'industrie.
5. Effondrement du marché immobilier chinois
Malgré les efforts de Pékin pour relancer son économie, le secteur immobilier reste sa plus grande vulnérabilité. Les défauts de paiement des grands promoteurs immobiliers, la chute des prix de l'immobilier et l'érosion de la confiance des consommateurs continuent de peser sur le système financier chinois. Cette détérioration menace non seulement de ralentir la croissance de la Chine, qui représente près de 30 % du PIB asiatique, mais pourrait également se répercuter sur les marchés financiers mondiaux via les prix des matières premières et les chaînes d'approvisionnement. Une nouvelle vague d'instabilité en Chine pourrait amplifier les tensions sur les marchés mondiaux et déclencher une correction, alors même que les investisseurs misent sur la vigueur du cycle haussier.
L'indicateur Halloween a toujours été un guide optimiste pour les investisseurs. Cependant, cette année, les fantômes qui hantent l'économie mondiale, du pétrole à la politique, pourraient réécrire le scénario. Plus que jamais, la prudence pourrait être le meilleur costume à porter pour cet Halloween financier.
