Points clés Fin du shutdown américain, mais la Fed reste prudente sur les baisses de taux.

En Asie, la dynamique reste positive, portée par le Japon et la Chine.

L’emploi robuste en Australie soutient l’AUD, tandis que la hausse modérée des stocks US apaise le marché pétrolier.

Aux États-Unis, la séance de jeudi à Wall Street a été contrastée, marquée par une faiblesse du secteur technologique. La fin du shutdown gouvernemental a apporté un certain soulagement : le Congrès a adopté un projet de loi signé par le président, permettant la reprise des activités des agences fédérales après 43 jours d’interruption. La Maison-Blanche a confirmé que les données du Bureau of Labor Statistics pour septembre seront bientôt publiées, tandis que le nouveau budget financera l’État jusqu’à fin janvier.



Sur le plan monétaire, Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, a jugé prématuré d’envisager une nouvelle baisse des taux. Elle a souligné la persistance d’une inflation élevée, les effets des droits de douane et le manque de données récentes dû au shutdown. Quatre membres votants du FOMC, dont Collins, estiment désormais très faibles les chances d’un assouplissement en décembre. Hier, les indices européens ont enregistré une nette progression, le CAC 40 gagnant 1,04% et le DAX 1,22%. La tendance haussière se poursuit ce matin sur les contrats à terme, avec des avances de 0,47% pour le CAC 40 et 0,41% pour le DAX. Depuis le début de l’année, les marchés européens restent largement positifs, affichant des gains de 11,66% pour le CAC 40 et 22,46% pour le DAX, soutenus par une sous-valorisation persistante par rapport aux marchés américains. En Asie-Pacifique, les marchés affichent un ton positif ce matin. Le Nikkei progresse de 0,33%, le Kospi de 0,54% et le China A50 de 0,71%. Au Japon, les prix de gros ont augmenté de 2,7% en octobre, au-delà des prévisions, tandis que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a indiqué que l’inflation sous-jacente se rapprochait de 2%, ouvrant la voie à un futur ajustement monétaire.



Sur le marché des changes, la volatilité demeure faible. En Australie, le dollar australien s’apprécie après des données de l’emploi meilleures qu’attendu, ce qui réduit la probabilité d’une baisse de taux à court terme. La paire USDJPY a brièvement approché 155 avant de reculer légèrement. L’AUD surperforme, soutenu par la vigueur de l’emploi, tandis que le NZD reste la devise la plus faible.



Côté énergie, les stocks américains de brut ont augmenté de 1,3 million de barils selon l’API, une hausse moindre qu’attendu, ce qui limite la pression sur les prix du pétrole. Le bitcoin continue dans son range baissier et évolue vers 103 000$, un support majeur est à surveiller en cas de baisse prolongée, celui des 94 100$. Sentiment Calendrier économique





