Juste avant l’ouverture de la séance cash européenne jeudi, la plupart des contrats à terme sur les indices boursiers européens et américains gagnent légèrement après la faiblesse d’hier. Cela pourrait être une réaction à la principale nouvelle d’hier, à savoir la fin du shutdown américain. Le Congrès a adopté un projet de loi et le président l’a signé, remettant les agences fédérales en activité après une interruption record de 43 jours. La Maison Blanche a annoncé que les données BLS en attente pour septembre seront publiées prochainement et que le nouveau budget financera le gouvernement jusqu’à la fin janvier. À quoi faut-il prêter attention lors de la séance d’aujourd’hui ? PIB britannique (septembre/T3), production industrielle de la zone euro (septembre), indice Cleveland Fed (octobre), PMI manufacturier néo-zélandais (novembre), rapport de l’AIE, discours de Greene (Banque d’Angleterre), Daly, Kashkari, Musalem et Hammack (Fed), Elderson (BCE), Tschudin et Moser (BNS), résultats trimestriels de Burberry, Siemens, Sabadell, Applied Materials, Disney, JD.com et Bilibili. Événements macro clés du jour (heure de Paris) : 09:30, Suisse – données d’inflation pour octobre : Indice PPI : précédent -1,8 % en glissement annuel Indice PPI : prévision -0,1 % m/m ; précédent -0,2 % m/m

12:00, Zone euro – production industrielle pour septembre : Production industrielle : prévision 2,1 % en glissement annuel ; précédent 1,1 % Production industrielle : prévision 0,7 % m/m ; précédent -1,2 %

14:00, États-Unis – discours de Daly, membre du FOMC

16:30, États-Unis – discours de Kashkari, membre du FOMC

19:00, États-Unis – rapport EIA : Stocks de pétrole brut : prévision 1 000 M ; précédent 5 202 M



