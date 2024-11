Un projet stratégique pour la FDJ La Française des Jeux (FDJ) a confirmé à Reuters la mise en place de sa captive de réassurance, baptisée FDJ Ré, avec un lancement prévu en 2025. Cette structure, domiciliée en France, permettra au groupe de couvrir ses propres risques tout en optimisant sa politique d’assurance. La captive, présidée par Pascal Chaffard, directeur général adjoint finance, performance et stratégie du groupe, et dirigée par Edeline Minaire, directrice finances, reflète l'engagement du groupe dans une stratégie de gestion des risques plus autonome. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Un cadre fiscal favorable pour les captives L’initiative de la FDJ s’inscrit dans un contexte favorable après la révision du cadre fiscal français via le Projet de loi de Finances 2023, permettant la constitution de "provisions pour résilience" en franchise d’impôt. Cette mesure a renforcé l'attractivité des captives en France, souvent domiciliées auparavant au Luxembourg pour des raisons fiscales. En 2023, les primes d'assurance de la FDJ ont atteint 7,8 millions d'euros, selon son rapport annuel, et cette captive devrait permettre de mieux arbitrer les risques sur le marché de l’assurance. Laurent Bonnet, expert chez Marsh France, a indiqué que cette captive apportera "autonomie et optimisation dans un marché parfois défiant envers les jeux". Une dynamique nationale en plein essor Depuis la réforme fiscale, la France a agréé 17 captives de réassurance fin octobre 2024, contre moins d'une dizaine avant 2022. Des groupes comme La Poste, Naval Group ou Publicis ont déjà reçu leur agrément, tandis que d’autres comme Vivendi, Orange ou Fnac Darty attendent leur validation. La FDJ prévoit également d’adhérer à la Fédération française des captives de réassurance, récemment créée sous l’égide de l’Amrae, pour rejoindre un écosystème en pleine maturité. Source : Reuters

