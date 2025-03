La fusion de Wiz, une entreprise du groupe Alphabet, fait chuter les actions de 3,5 %

Alphabet Inc., la société mère de Google, a annoncé mardi avoir accepté d'acquérir la société de cybersécurité Wiz Inc. pour 32 milliards de dollars en espèces, ce qui a fait chuter de 3,49 % les actions d'Alphabet à New York. L'accord, la plus importante acquisition jamais réalisée par Alphabet, intervient après que Wiz a rejeté une offre de 23 milliards de dollars de Google l'année dernière, préférant poursuivre une introduction en bourse. Depuis, la valorisation de Wiz est passée de 12 à environ 30 milliards de dollars. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Wiz rejoindra Google Cloud une fois la transaction conclue, prévue en 2025, sous réserve des autorisations réglementaires. « Cette acquisition représente un investissement visant à accélérer l'amélioration de la sécurité du cloud et la possibilité d'utiliser plusieurs clouds », a déclaré Google dans son annonce. Fondée en 2020, Wiz fournit des outils de cybersécurité spécifiques au cloud qui identifient et hiérarchisent les menaces dans les environnements cloud. Le PDG Assaf Rappaport a décrit l'acquisition comme « un véritable coup de pouce » qui « accélérera notre rythme d'innovation plus rapidement que ce que nous pourrions réaliser en tant qu'entreprise autonome ». Pour répondre aux préoccupations réglementaires, Google s'est engagé à ce que les produits de sécurité de Wiz continuent de fonctionner sur toutes les principales plateformes cloud, y compris les services concurrents d'Amazon, Microsoft et Oracle. Cette acquisition mettra à l'épreuve Andrew Ferguson, président de la FTC, car Google fait déjà l'objet de deux poursuites antitrust : l'une dans laquelle un juge fédéral a statué que l'entreprise maintenait un monopole illégal de la recherche et l'autre concernant ses outils de publicité numérique. Avec un montant de 32 milliards de dollars, l'opération Wiz représente la plus importante transaction de fusion-acquisition de 2025 à ce jour et pourrait potentiellement redynamiser un marché des fusions-acquisitions atone qui n'a vu que neuf transactions dépassant les 10 milliards de dollars cette année, selon les données de Dealogic. Alphabet (intervalle D1) Les actions se tradent actuellement en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 %. Les baissiers sont susceptibles de retester les plus bas à 147 $, tandis que les haussiers doivent récupérer le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % pour retrouver une dynamique haussière. Le RSI se consolide près des niveaux de survente, tandis que la MACD reste serrée après un croisement baissier. Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."