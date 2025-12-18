Les événements capables de remodeler les fondamentaux de long terme du secteur technologique à l’échelle mondiale sont rares. Les progrès de la Chine dans le développement de sa propre technologie de lithographie EUV s’inscrivent clairement dans cette catégorie. Bien que le projet en soit encore au stade des tests et des prototypes, son importance dépasse largement les cycles de marché actuels et les résultats financiers à court terme des entreprises.

Les machines EUV, dont le coût avoisine 250 millions de dollars chacune, sont essentielles à la production de puces inférieures à 7 nm, utilisées par Nvidia, AMD, TSMC, Intel et Samsung. Le monopole occidental sur cette technologie définit ce que l’on appelle la « guerre froide technologique ». La réussite de la Chine dans le développement de ses propres capacités EUV pourrait profondément transformer les chaînes d’approvisionnement mondiales, réduire la dépendance à l’égard de l’Occident et renforcer son potentiel dans l’intelligence artificielle, les applications militaires et l’économie au sens large.

Depuis plusieurs années, la Chine poursuit un programme coordonné, piloté par l’État, visant à atteindre une indépendance totale vis-à-vis des technologies occidentales des semi-conducteurs. Ce programme comprend la construction de machines de lithographie de nouvelle génération, le développement de capacités nationales en optique de précision, en logiciels de conception, en matériaux critiques et en procédés de fabrication. L’ampleur de l’engagement financier et institutionnel montre qu’il ne s’agit pas d’une initiative expérimentale, mais d’un pilier central d’une stratégie économique et géopolitique de long terme.

D’un point de vue technologique, la Chine reste encore en retard de quelques années par rapport aux leaders mondiaux, mais elle pourrait atteindre un niveau suffisant pour atténuer l’impact des sanctions, réduire sa dépendance aux fournisseurs occidentaux et construire progressivement une offre compétitive pour les marchés tiers. Ce scénario aurait des implications majeures pour les géants technologiques occidentaux, qui tirent aujourd’hui une part significative de leurs revenus du marché chinois.

La volonté de la Chine d’atteindre l’autosuffisance dans la production de puces haut de gamme, soutenue par un méga-fonds étatique, déstabilise les chaînes d’approvisionnement mondiales. Pékin contrôle environ 90 % des marchés du gallium, du germanium et du palladium, restreignant les exportations et provoquant des pénuries à l’échelle mondiale, ce qui pourrait entraîner une hausse de 20 à 30 % des prix des wafers de silicium. L’Occident répond par des investissements visant à diversifier la production, notamment à travers le CHIPS Act et de nouveaux projets en Inde et en Europe. Ces mesures augmentent les coûts de production, retardent la mise en service des usines et renchérissent les prix de l’électronique grand public — smartphones, ordinateurs portables et serveurs d’IA — tout en accroissant le risque de fragmentation des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Ces mutations des chaînes d’approvisionnement ont des conséquences importantes sur les valorisations des entreprises technologiques les plus sensibles. Parmi les groupes occidentaux les plus exposés figurent ASML, TSMC, Nvidia, Intel, AMD, Apple, Samsung et Microsoft, tous confrontés à des pressions liées à l’accès restreint au marché chinois, à la hausse des coûts de production et aux pénuries de composants. À l’inverse, des entreprises chinoises comme SMIC, Huawei et d’autres fonderies nationales pourraient bénéficier d’une autosuffisance croissante, du soutien de l’État et de la réduction progressive de leur dépendance aux technologies occidentales, renforçant ainsi leur position de marché et leur potentiel de croissance.

Les conséquences géopolitiques sont tout aussi profondes. La concurrence technologique ressemble de plus en plus à un conflit systémique de long terme, dans lequel l’accès aux puces avancées détermine l’avantage économique, militaire et stratégique. Dans ce contexte, le secteur technologique cesse d’être uniquement un espace d’innovation guidé par le marché pour devenir un instrument de politique étatique.

Pour les investisseurs, cela impose un changement de perspective. Les performances de court terme et les tendances actuelles de la demande restent importantes, mais la résilience face aux tensions géopolitiques et aux transformations structurelles devient de plus en plus déterminante. Des projets de l’ampleur du programme chinois n’ont pas besoin d’atteindre un succès total pour influencer les valorisations et les stratégies d’entreprise. À long terme, il suffit qu’ils modifient les règles du jeu. Ce processus lent pourrait, une fois pleinement intégré par le marché, s’avérer être le plus coûteux pour les investisseurs.