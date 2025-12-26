Les métaux précieux finissent l'année en fanfare! (26.12.2025)

Rallye historique des métaux précieux : Les métaux précieux poursuivent une hausse exceptionnelle : l’or franchit les 4 500 $ et l’argent dépasse les 75 $ l’once , surperformant largement les autres classes d’actifs. Les gains marqués sur l’argent, le platine et le palladium confirment un momentum puissant , alimenté par des fondamentaux solides et un regain d’intérêt des investisseurs en cette fin d’année.

Asie solide malgré des signaux macro contrastés: Les marchés actions asiatiques restent bien orientés, avec des records sur le Topix et un Nikkei en test de sommets, malgré un net ralentissement de l’inflation à Tokyo et une production industrielle décevante . La BoJ conserve un discours confiant sur la stabilisation de l’inflation autour de 2 %, tandis que la vigilance sur le yen reste élevée.

Marchés en mode fin d’année, sans rupture de tendance: Les marchés évoluent dans un environnement de volumes réduits et de faible volatilité , avec des indices américains à l’équilibre après leurs records pré-Noël et un dollar légèrement plus ferme. Cette consolidation ne remet toutefois pas en cause la tendance haussière des actifs réels , soutenue par des anticipations monétaires plus accommodantes à moyen terme (deux baisses de taux de la Fed attendues en 2026 selon Nomura).

Aux Etats-Unis, après les plus hauts historiques atteints juste avant Noël, les indices à terme évoluent globalement à l’équilibre dans un marché marqué par des volumes réduits. Sur le marché des changes, le dollar américain se raffermit modérément, sans toutefois remettre en cause la tendance haussière récente des actifs réels. Dans ses dernières prévisions, Nomura anticipe deux baisses de taux de la Réserve fédérale en 2026, confirmant une perspective monétaire plus accommodante à moyen terme. CNBC évoque ce matin des rumeurs autour d’une possible acquisition de Groq par Nvidia pour près de $20 milliards, ce qui constituerait une opération record pour le groupe. En Europe, l’EURUSD a légèrement reculé lors de la matinée du 26 décembre pour s’établir autour de 1,1775, traduisant des prises de bénéfices après deux séances de fortes progressions. Les marchés actions européens restent pour l’essentiel fermés, tandis que les marchés des devises continuent de fonctionner normalement dans un environnement de volumes réduits en cette période de fin d’année. En Asie-Pacifique, les marchés actions sont cette nuit restés dans le vert, avec le Nikkei 225 en hausse de 0,5% testant les sommets locaux du 10 décembre et le Topix inscrivant de nouveaux records historiques. Au Japon, l’inflation CPI de Tokyo ralentit à 2,3% en glissement annuel contre 2,8% précédemment, tandis que le taux de chômage demeure stable à 2,6%. Le gouverneur Ueda estime que l’inflation est en voie de stabilisation autour de 2,0%, effet souhaité par le resserrement monétaire récent. En revanche, la production industrielle de novembre recule de 2,6% sur un mois, décevant les attentes.



Sur le marché des changes, l’USDJPY rebondit techniquement au-dessus de 156, alors que les officiels japonais ont réaffirmé leur engagement à défendre le yen en cas de faiblesse trop importante. Sur le marché des matières premières, les métaux précieux continuent leur exceptionnelle tendance haussière en cette fin d’année. L’or franchit le seuil des 4 500 dollars, en passe de signer sa meilleure performance annuelle depuis 1979, tandis que l’argent teste des plus hauts historiques au-delà de 75 dollars l’once. Lors de la première séance post-fêtes, l’argent progresse de 3,7%, le platine s’envole de 8,5% et le palladium gagne 4,8%, alors que l’or avance plus modérément de 0,7%. Sentiment Calendrier économique Aucune annonce notable aujourd’hui.



