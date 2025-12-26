Zelensky devrait rencontrer Trump dimanche : un regain d'espoir pour une avancée décisive ?

Canaux diplomatiques entre les États-Unis et l'Ukraine Le président Zelensky devrait rencontrer Donald Trump en Floride afin de discuter d'un projet américain de plan de paix « concret ».

Les discussions devraient porter principalement sur les dispositions préliminaires concernant les garanties de sécurité pour l'Ukraine, le futur cadre d'un cessez-le-feu et la reconstruction éventuelle.

Cependant, M. Zelensky a souligné que la signature officielle restait incertaine ; la rencontre sert principalement à évaluer si la proposition américaine répond aux exigences minimales de Kiev.

La rencontre devrait avoir lieu dès dimanche prochain. Relations entre les États-Unis et la Russie Cette rencontre fait suite à la remise par Washington à Moscou de propositions écrites décrivant un règlement potentiel du conflit.

Sur instruction de Vladimir Poutine, le conseiller du Kremlin, Yuri Ushakov, a tenu des discussions avec des responsables de l'administration américaine ; les parties ont uniquement convenu de poursuivre le dialogue.

Moscou s'abstient délibérément de donner des détails spécifiques, ce qui constitue un signal stratégique indiquant que le Kremlin teste la possibilité de concessions sans s'engager dans une position contraignante. Industrie de défense russe et exportations d'armes La Russie a ouvertement déclaré que l'approvisionnement en munitions pour le front avait la priorité sur les contrats d'exportation, ce qui entraîne des retards dans les livraisons à l'étranger.

Cette priorité met en évidence à la fois le taux important d'usure des équipements dans le conflit en cours et les contraintes financières et industrielles du secteur russe de la défense.

Pour les acheteurs traditionnels de matériel russe, ces retards sont le signe d'un risque souverain accru, ce qui pourrait les pousser à se tourner vers d'autres fournisseurs et éroder l'influence et le soft power de la Russie à long terme. Principales conclusions stratégiques Les États-Unis tirent parti de leur rôle de principal soutien de Kiev et d'interlocuteur central avec le Kremlin pour exercer une pression sur les deux parties et établir un corridor de négociation viable.

Le pouvoir de négociation de l'Ukraine reste relativement solide tant que le soutien occidental se maintient, d'autant plus que la Russie est confrontée à des goulets d'étranglement dans la production et à une réputation ternie sur le marché mondial des armes.

À l'inverse, Moscou semble miser sur une guerre d'usure, visant à démontrer sa capacité à mener un conflit de longue haleine afin d'obtenir des conditions politiques plus favorables, telles qu'un allègement partiel des sanctions.

Conclusion : Si les pourparlers entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie fournissent un « cadre » politique au processus de paix et si les difficultés industrielles de la Russie font légèrement pencher la balance en faveur de l'alliance entre l'Ukraine et l'Occident, ces facteurs ne sont pas encore suffisants pour imposer une conclusion immédiate.

Si les pourparlers entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie fournissent un « cadre » politique au processus de paix et si les difficultés industrielles de la Russie font légèrement pencher la balance en faveur de l'alliance entre l'Ukraine et l'Occident, ces facteurs ne sont pas encore suffisants pour imposer une conclusion immédiate. Le scénario le plus probable reste un processus de négociation prolongé. La Russie devrait gagner du temps pendant des semaines, voire des mois, en tentant de revenir à ses exigences initiales de 2022, qui ont été réitérées lors de la rencontre entre M. Trump et M. Poutine au début de l'année. L'augmentation du flux d'informations concernant l'Ukraine pourrait entraîner un léger recul des prix au cours de la séance d'aujourd'hui, mais toute volatilité doit être considérée à la lumière des volumes de négociation exceptionnellement faibles en cette période de vacances.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."