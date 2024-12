Vendredi, les primes de risque des dettes françaises par rapport aux Bunds allemands, considérés comme des valeurs refuges, ont baissé après que le président français Emmanuel Macron ait annoncé qu'il nommerait un nouveau Premier ministre dans les prochains jours, avec pour priorité l'adoption du budget 2025 par le Parlement. L'espoir d'un financement commun au niveau de l'Union européenne a également contribué à soutenir le "convergence trade", entraînant un resserrement des écarts de rendement par rapport aux Bunds. Cela a renforcé l'optimisme des investisseurs, réduisant ainsi le risque perçu lié à la dette française. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le retrait précipité de Michel Barnier crée des incertitudes politiques Michel Barnier, nommé Premier ministre en septembre, a démissionné jeudi après avoir été renversé par un vote parlementaire. Ce départ précipité a provoqué une certaine incertitude, mais des espoirs demeurent pour une adoption rapide du budget. Marine Le Pen, leader du Rassemblement National, a déclaré qu'elle n'envisageait pas de destituer Macron, ce qui laisse entrevoir la possibilité de surmonter la crise politique. Les propos de Le Pen ont contribué à atténuer les craintes d'un blocage politique prolongé. Selon Michiel Tukker, stratégiste chez ING, ces déclarations suggèrent que la situation politique pourrait ne pas être aussi difficile qu'anticipée. Cependant, parvenir à un budget crédible qui satisfasse son parti reste un défi majeur. Un financement européen pour soutenir la croissance Les perspectives d'un financement européen commun ont également joué un rôle dans la réduction des primes de risque, notamment avec la discussion autour d'un fonds commun de 500 milliards d'euros pour des projets de défense. Ce fonds pourrait alléger la dette des économies les plus endettées de la zone euro et stimuler la croissance. Le resserrement des écarts a également affecté les BTP italiens et les Bonos espagnols, ce qui a signalé un engouement général pour les actifs européens. L'espoir d'une émission commune de titres par l'UE continue de soutenir cette tendance. Les rendements des Bunds allemands augmentent légèrement Les rendements des Bunds allemands ont légèrement augmenté à 2,11 %, marquant leur première hausse hebdomadaire depuis plus d'un mois. Les marchés attendent les données sur les emplois américains, qui pourraient influencer les prévisions concernant les politiques monétaires de la Réserve fédérale américaine. Les investisseurs se tournent également vers la Banque centrale européenne, anticipant une réduction de 25 points de base de ses taux lors de sa réunion la semaine prochaine. Les analystes prévoient que la BCE pourrait devoir abaisser ses taux en dessous du taux neutre, en réponse aux risques inflationnistes à la baisse. Source : Reuters Graphique du CAC 40 (intervalle H1) A l’échelle intrajournalière, le CAC 40 a franchi à la hausse un récent “plat” des bandes de Bollinger, ce qui représente de pair avec un RSI indiquant un actif entré en surachat, un signal non négligeable d’entrée en tendance directionnelle. Source : xStation5

