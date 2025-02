La Saint-Valentin n'a jamais été aussi chère ? Les prix du café, du chocolat et de l'or atteignent des sommets

Un Saint-Valentin plus cher que jamais : Chocolat, café et or atteignent des sommets historiques

Comme pour d'autres fêtes, la Saint-Valentin est l’occasion d’offrir des cadeaux à ses proches. Cependant, si vous n’avez pas acheté de chocolat, un pendentif en or ou invité quelqu’un à prendre un café depuis un certain temps, les prix de ces produits et services risquent de vous surprendre. Les matières premières nécessaires à la fabrication de ces cadeaux atteignent des records historiques, rendant cette Saint-Valentin non seulement plus chère que l’an dernier, mais aussi la plus coûteuse de l’histoire.

Un cacao deux fois plus cher qu’en 2024

L’an dernier, les médias alertaient déjà sur la hausse des prix du cacao, qui risquait d’entraîner une augmentation du prix du chocolat. Des producteurs comme Hershey, Mondelez, Mars et Ferrero ont longtemps utilisé leurs stocks, réduit la taille des tablettes ou diminué la proportion de cacao dans leurs produits pour éviter d’augmenter les prix. Mais la situation est désormais critique : les stocks mondiaux sont tombés à leur niveau le plus bas depuis 30 ans, et malgré une légère hausse des prévisions de production en Côte d’Ivoire et au Ghana, la disponibilité des fèves de cacao reste extrêmement limitée.

Les maladies des arbres, les conditions météorologiques défavorables et de nouvelles réglementations ont fait grimper les prix, dépassant non seulement les 10 000 dollars la tonne, mais atteignant même les 12 000 dollars la tonne, soit le double des prix de la Saint-Valentin 2024. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que le prix d’une tablette de chocolat doublera. La quantité de cacao utilisée dans les produits diminue, et le prix dépend aussi d’autres matières premières comme le lait en poudre et le sucre, ainsi que des coûts de production. Néanmoins, la chocolaterie devient de plus en plus chère, et les producteurs n’ont plus d’autre choix que de répercuter ces coûts sur les consommateurs.

Une amélioration est-elle possible ? Le changement climatique semble irréversible sur de nombreux aspects, mais des prix élevés pourraient encourager les investissements agricoles, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Cependant, cela pose un autre problème : la déforestation. De nouvelles réglementations européennes empêcheront bientôt l’achat de cacao provenant de terres déboisées après 2020, ce qui pourrait faire grimper encore davantage les prix du chocolat en Europe, même si la production mondiale augmente.

Le café n’a jamais été aussi cher

Fin 2024, de nombreux médias annonçaient que le prix du café pourrait battre des records historiques, jamais atteints depuis 50 ans. Ce scénario s’est confirmé : le prix de l’Arabica a dépassé les 400 cents la livre, soit quatre fois plus qu’en 2020 !

Cinq ans plus tôt, le café était si bon marché que les coûts de production dépassaient souvent le prix de marché, forçant de nombreux agriculteurs, notamment en Amérique centrale, à abandonner leurs plantations pour se tourner vers des cultures plus rentables comme le maïs, le soja ou même la coca. Résultat : avec une demande croissante, les perspectives de production sont devenues très limitées.

La consommation de café augmente, non seulement sur les marchés traditionnels comme l’Europe et l’Amérique du Nord, mais aussi en Asie, principal moteur de la demande mondiale. Les producteurs qui avaient survécu à la baisse des prix d’il y a cinq ans n’ont pas été épargnés par les aléas climatiques. Les phénomènes La Niña et El Niño ont d’abord affaibli la production de Robusta au Vietnam, puis entraîné de fortes sécheresses au Brésil. Initialement, la saison 2024/2025 devait marquer une reprise, mais la réalité est bien différente :

Pluies excessives au Vietnam et en Indonésie , favorisant les maladies des plants et compliquant les récoltes .

au et en , favorisant les et compliquant les . Manque de précipitations au Brésil, réduisant fortement les perspectives de récolte et la qualité du café.

Le Brésil est le premier producteur mondial d’Arabica, tandis que le Vietnam domine le marché du Robusta. En plus des problèmes climatiques, des tensions géopolitiques exacerbent la situation : à un moment donné, l’ex-président américain Trump a menacé d’imposer des tariffs de 25% sur le café colombien, alors que la Colombie, deuxième producteur mondial d’Arabica, est l’un des principaux fournisseurs des États-Unis.

Enfin, une hausse des prix ne garantit pas une augmentation immédiate de l’offre : les nouvelles plantations mettent plusieurs années avant de produire. Si la météo ne s’améliore pas – ce qui semble improbable avec les changements climatiques actuels – le café pourrait rester cher pour plusieurs années, malgré des signaux inquiétants sur le ralentissement de la consommation mondiale.

Des prix de l’or élevés, mais une demande toujours forte

En dehors des chocolats et des cafés, un autre cadeau emblématique de la Saint-Valentin reste la joaillerie. L’or, en particulier, est prisé, et la demande pour ce métal précieux a fortement augmenté ces derniers mois.

L’an dernier, à la Saint-Valentin, l’or coûtait environ 2 000 dollars l’once. Aujourd’hui, les prix dépassent 2 900 dollars, un record absolu.

Si la demande en bijouterie a été faible ces derniers trimestres, notamment en Chine, elle reste en croissance dans des marchés clés comme l’Inde, l’Europe et les États-Unis. De plus, l’or d’investissement (sous forme de pièces ou de lingots) attire de plus en plus d’investisseurs inquiets pour l’avenir économique.

Les banques centrales ont également joué un rôle majeur : en 2024, elles ont acheté plus de 1 000 tonnes d’or, soit près d’un quart de la demande mondiale. Parmi les plus gros acheteurs figurent la Banque nationale de Pologne (90 tonnes), ainsi que les banques centrales de Turquie, d’Inde et de Chine.

Jusqu’à récemment, la joaillerie représentait plus de 50% de la demande mondiale en or, mais ce n’est plus le cas. Dans les pays arabes, la demande de bijoux en or est en hausse, mais de nombreux investisseurs préfèrent attendre une stabilisation des prix avant de réaliser de gros achats.

Mais un retour à la normale est-il envisageable ? La hausse des prix de l’or est alimentée par l’incertitude géopolitique, elle-même renforcée par les décisions du nouveau président américain. Seule une disparition des risques majeurs à l’échelle mondiale pourrait faire disparaître la prime de risque sur le marché de l’or, qui représente actuellement 15 à 20% du prix.

Les prix de l'or, du café et du cacao ont considérablement augmenté depuis la dernière Saint-Valentin. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

La Saint-Valentin la plus chère de l'histoire

Bien sûr, dans le cas de la Saint-Valentin, personne ne regardera les prix, même si nous pouvons clairement affirmer qu'elle sera probablement la Saint-Valentin la plus chère de l'histoire. Depuis le 14 février 2024, les prix du café en bourse ont augmenté de 130 %, ceux du cacao de 68 %, tandis que ceux de l'or ont augmenté de 46 %. Il convient toutefois de rappeler que le problème majeur de toutes les matières premières considérées est que, malgré des prix élevés, les agriculteurs ou les employés impliqués dans l'extraction ne reçoivent pas directement des montants plus importants. Tant que cela ne changera pas, il n'y aura aucun prétexte pour que la production augmente à l'avenir, ce qui conduirait à une normalisation des prix. Bien sûr, il ne faut pas oublier que nous n'avons pas à acheter immédiatement à nos proches, par exemple, une tonne de cacao, un sac de café ou un lingot d'or, en engageant des frais énormes, mais si nous voulons exprimer nos sentiments avec un cadeau sucré ou en or, cette année, nous devrons mettre la main à la poche.

XTB Research