M. Powell restera-t-il hawkish ❓

🏛️Discours de Jerome Powell à Jackson Hole aujourd'hui à 16h00 Les marchés s'attendent à ce que M. Powell adopte un ton hawkish, en mettant l'accent sur la priorité de la lutte contre l'inflation.

Les commentaires de M. Powell détermineront l'orientation de la politique de la Fed lors de sa réunion de septembre - les marchés estiment actuellement à 69,3 % la probabilité d'une baisse de 25 points de base.

M. Powell fondera certainement sa déclaration sur les données macroéconomiques dont il dispose, et celles-ci sont mitigées. D'une part, les données de l'IPC et de l'emploi non agricole ont été inférieures aux prévisions, mais les données du PIB et des PMI ont surpris par leur hausse. Tout signe d'une prolongation du cycle restrictif sera particulièrement négatif pour les entreprises dépendantes du crédit bon marché (principalement celles à faible capitalisation boursière). Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Dans son discours au symposium de Jackson Hole, Jerome Powell devrait poursuivre son discours axé sur la lutte constante contre l'inflation, confirmant le ton hawkish de sa communication. Bien que les données macroéconomiques de juillet, tant celles du marché du travail que celles des indicateurs d'inflation, se soient révélées meilleures que prévu, le FOMC continue de souligner les risques et les incertitudes persistants qui pèsent sur l'évolution future de l'économie. La dernière réunion de la Fed n'a pas abouti à une décision de baisse des taux, et le marché révisait progressivement ses anticipations d'assouplissement monétaire. Les commentaires de M. Powell seront déterminants pour les décisions de septembre, mais la plupart des signaux suggèrent la prudence et le maintien des taux actuels. Voici les principales données macroéconomiques publiées après la dernière réunion de la Fed et leur interprétation par rapport aux attentes : Inflation IPC en juillet : Le taux d'inflation annuel de l'IPC est resté à 2,7 % en juillet, ce qui est conforme ou légèrement inférieur aux prévisions (2,8 % attendu). La croissance mensuelle de l'IPC a été de 0,2 %, également conforme aux attentes, tandis que l'IPC de base a augmenté moins que prévu (2,9 % contre 3 % attendu). Les chiffres de l'inflation sont donc légèrement accommodants par rapport aux craintes les plus hawkish, même s'ils restent supérieurs à l'objectif de la Fed.

Marché de l'emploi : en juillet, les emplois non agricoles n'ont augmenté que de 73 000, contre une estimation consensuelle de 115 000, ce qui est nettement inférieur aux prévisions. Il convient toutefois de noter que les deux précédents rapports sur les emplois non agricoles ont été révisés à la baisse de manière significative. En revanche, les dernières données hebdomadaires sur les nouvelles demandes d'allocations chômage (demandes initiales) à la mi-août ont été supérieures aux prévisions (235 000 contre 226 000 selon le consensus). Les données du marché du travail sont perçues comme accommodantes, suggérant un ralentissement du marché du travail.

PIB : Les dernières données du PIB pour le deuxième trimestre ont montré une croissance de 3 % (en rythme annualisé), principalement due à la baisse des importations et à la solidité de la consommation, tandis que les prévisions pour le troisième trimestre sont plus prudentes et suggèrent un ralentissement de la croissance.

PMI : Les dernières données PMI pour les États-Unis se sont révélées très bonnes et nettement supérieures aux attentes du marché. En juillet 2025, le PMI composite a atteint 55,1 points, contre 52,9 en juin, dépassant les prévisions antérieures et atteignant son plus haut niveau en sept mois. Le secteur des services a affiché son taux de croissance le plus rapide depuis décembre dernier, tandis que la production industrielle a également enregistré une croissance, bien qu'à un rythme plus modéré. Plus nous approchons du mois de septembre, plus le marché réduit ses anticipations concernant une baisse des taux de la Fed. À l'heure actuelle, la probabilité d'un tel scénario s'élève à 69,3 % (contre près de 82 % il y a une semaine). Source : FED Watch Tool par CME Le dollar américain reste fort face à la position potentiellement hawkish du président de la Fed. Il convient toutefois de rappeler que les attentes concernant Jackson Hole sont polarisées, mais que la plupart des observateurs estiment que M. Powell ne décidera pas d'un changement significatif d'orientation politique afin de ne pas nuire à la crédibilité de la Fed. Les récentes déclarations du président de la banque centrale ont indiqué que l'institution maintiendra son indépendance face aux pressions politiques et à celles de l'administration Donald Trump. Toutefois, même un léger changement dans l'attitude du banquier à l'égard des taux d'intérêt pourrait avoir une incidence significative sur la valorisation des actions, des obligations et des devises. Le contexte économique, si l'on en croit les données macroéconomiques, devient de plus en plus défavorable au maintien de taux élevés (faiblesse du marché du travail et baisse de l'IPC). Le discours prévu aujourd'hui à 16h00 CET montrera ce qui préoccupe le plus le banquier le plus important de la Fed. Analyse technique - EURUSD La paire EURUSD perd clairement du terrain lors de la séance d'aujourd'hui. L'ampleur des baisses pousse la paire sous la fourchette inférieure des cotations historiques calculées par les bandes de Bollinger avec +-2 écarts-types pour les 14 dernières séances, ce qui montre que la fin de la semaine sur cet instrument a été dominée par les vendeurs. L'indicateur RSI, également pour les 14 dernières séances, tombe à son plus bas niveau depuis le début du mois. La tendance haussière à long terme a été interrompue par la cassure de la MME 50 jours (courbe bleue sur le graphique, constituant désormais une résistance technique importante), mais il n'est pas exclu que la MME 100 jours (courbe violette), qui a stoppé les récentes baisses fin juillet, puisse également jouer un rôle stabilisateur. Source: xStation

