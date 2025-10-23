La saison des résultats du S&P 500 bat son plein 🗽Quoi de neuf à Wall Street ?

Points clés Environ 12 % des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du troisième trimestre jusqu'au 17 octobre.

La saison des résultats du troisième trimestre 2025 pour le S&P 500 est en cours, et les premiers résultats montrent un tableau mitigé. Si la plupart des entreprises dépassent les attentes, l'ampleur de ces dépassements est toutefois inférieure à la normale. L'indice continue néanmoins d'afficher une forte croissance, enregistrant son neuvième trimestre consécutif de hausse des bénéfices. Nous analyserons ici les données de la saison des résultats jusqu'au 17 octobre, à l'aide des données de FactSet Research. Environ 12 % des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du troisième trimestre jusqu'au 17 octobre.

Toutefois, les bénéfices ont dépassé les estimations de 5,9 % en moyenne, ce qui est inférieur à la moyenne sur cinq ans de 8,4 %. Cela suggère que, si les entreprises continuent de surperformer, la force globale des surprises s'estompe par rapport aux trimestres précédents. Bien sûr, le début de la saison des résultats du troisième trimestre 2025 montre la résilience des bénéfices des entreprises américaines. Les bons résultats des secteurs financier et technologique continuent de stimuler la croissance, même si certaines industries, en particulier l'énergie et les biens de consommation courante, sont confrontées à des vents contraires. Grâce à la solidité des tendances en matière de revenus et à l'amélioration des prévisions pour 2026, les perspectives de bénéfices du S&P 500 restent positives, mais les valorisations suggèrent que les attentes sont déjà élevées. Les valeurs financières tirent l'indice vers le haut Les entreprises du secteur financier ont été les principaux moteurs de la dynamique des bénéfices. Leurs solides résultats ont contribué à tirer vers le haut le taux de croissance global des bénéfices du S&P 500. Les surprises positives dans le secteur financier ont compensé les résultats plus faibles et les révisions à la baisse des estimations dans le secteur de la santé.

Le taux de croissance des bénéfices combiné, qui associe les résultats réels et les prévisions, s'établit désormais à 8,5 %, contre 7,7 % la semaine dernière et 7,9 % à la fin du mois de septembre. Si ce taux se maintient, cela marquera neuf trimestres consécutifs de croissance des bénéfices en glissement annuel. Répartition par secteur Secteurs en croissance : 7 des 11 secteurs devraient afficher des bénéfices en hausse par rapport à l'année précédente. Leaders : technologies de l'information, finance, services publics et matériaux.

7 des 11 secteurs devraient afficher des bénéfices en hausse par rapport à l'année précédente. Secteurs en déclin : 4 secteurs devraient connaître une baisse de leurs bénéfices. À la traîne : l'énergie et les biens de consommation courante enregistrent les baisses les plus importantes.

4 secteurs devraient connaître une baisse de leurs bénéfices. Tendances en matière de revenus La croissance des revenus reste solide dans l'ensemble de l'indice, poursuivant ainsi une impressionnante série d'expansion. 84 % des entreprises ayant publié leurs résultats ont affiché des revenus supérieurs aux attentes, bien au-dessus des moyennes à long terme.

Les revenus déclarés sont supérieurs de 1,5 % aux estimations, soit légèrement inférieurs à la moyenne sur cinq ans (2,1 %), mais restent néanmoins solides.

Le taux de croissance combiné des revenus est désormais de 6,6 %, contre 6,3 % à la fin du troisième trimestre. Il s'agit de la deuxième plus forte croissance des revenus depuis le troisième trimestre 2022 et du vingtième trimestre consécutif d'expansion des revenus. Les technologies de l'information continuent de mener la croissance des revenus.

L'énergie reste le seul secteur à afficher une baisse des revenus d'une année sur l'autre. Perspectives : prévisions des analystes Les analystes sont optimistes pour les trimestres à venir. Les prévisions de croissance des bénéfices sont les suivantes : 4e trimestre 2025 : 7,5 %

1er trimestre 2026 : 11,9 %

2e trimestre 2026 : 12,8 %

Exercice 2025 : 11,0 % Ces projections indiquent que la rentabilité des entreprises devrait connaître une accélération régulière jusqu'à la mi-2026. Le ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel sur 12 mois du S&P 500 s'établit à 22,4, ce qui est élevé par rapport à sa moyenne sur cinq ans (19,9) et sur dix ans (18,6). Il a toutefois légèrement baissé par rapport au niveau de 22,8 enregistré à la fin du mois de septembre. Cette valorisation suggère que le marché reste cher par rapport aux normes historiques. Source: FactSet Research Source: FactSet Research En observant l'indice US500 (contrats à terme sur le S&P 500), nous pouvons constater une faiblesse à court terme. Malgré un début solide de la saison des résultats du troisième trimestre, le sentiment à Wall Street reste mitigé. Ni Netflix ni Tesla n'ont surpris positivement les investisseurs cette semaine. Source: xStation5

