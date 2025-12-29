Points clés 7 réacteurs nucléaires en service, gérés par Electrabel (filiale d’Engie).

actuellement. 2 arrêts programmés en 2026 : Doel 4 (1 026 MW) : du 1er avril au 2 novembre 2026 . Tihange 3 (1 030 MW) : du 4 avril au 2 novembre 2026 .

: Impact : Une baisse progressive de la production, avec un retour à pleine capacité en novembre 2026.

1️⃣ Un parc nucléaire sous maintenance 1.1. Une capacité totale de 6 GW La Belgique compte 7 réacteurs nucléaires, exploités par Electrabel (groupe Engie), représentant une capacité totale de près de 6 gigawatts. Ces réacteurs subissent régulièrement des arrêts programmés pour maintenance ou rechargement de combustible. 1.2. Des arrêts progressifs Les réductions de capacité s’effectuent par paliers, et il peut falloir plusieurs heures pour atteindre un arrêt complet. Des arrêts imprévus peuvent aussi survenir, en cas de déconnexion manuelle ou automatique. 2️⃣ Les arrêts prévus en 2026 2.1. Doel 4 et Tihange 3 en maintenance Deux réacteurs seront hors service pendant près de 7 mois en 2026 : Doel 4 (1 026 MW) : Arrêt du 1er avril au 2 novembre 2026 .

(1 026 MW) : Arrêt du au . Tihange 3 (1 030 MW) : Arrêt du 4 avril au 2 novembre 2026. 2.2. Conséquences pour le réseau La capacité indisponible atteindra 2 056 MW pendant cette période, nécessitant une compensation par d’autres sources d’énergie. FAQ 🔹 Pourquoi ces réacteurs s’arrêtent-ils ? Les arrêts sont planifiés pour des opérations de maintenance, de rechargement en combustible et de contrôles de sécurité. 🔹 Quel est l’impact sur l’approvisionnement électrique ? La Belgique devra compenser cette perte de capacité, notamment via des centrales au gaz, des importations ou des énergies renouvelables. 🔹 Pourquoi les arrêts durent-ils si longtemps ? Les opérations de maintenance et de rechargement sont complexes et nécessitent des vérifications approfondies pour garantir la sûreté. 🔹 Y a-t-il des risques de pénurie ? Les autorités et Electrabel anticipent ces arrêts pour éviter toute tension sur le réseau, mais une vigilance accrue sera nécessaire en cas de demande élevée.

