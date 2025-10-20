La technologie Aegaeon d'Alibaba va-t-elle transformer l'utilisation des GPU ?

Points clés L'innovation Aegaeon permet à un seul GPU d'être partagé entre sept modèles d'IA maximum, ce qui réduit considérablement le nombre de cartes Nvidia H100 nécessaires.

Grâce à cette technologie, Alibaba réduit considérablement ses coûts opérationnels et atténue l'impact des restrictions à l'exportation sur l'accès aux GPU modernes.

Si les investisseurs ont réagi avec enthousiasme, le marché attend de voir si cette technologie est efficace à grande échelle, ce qui pourrait influencer les revenus records de Nvidia dans le segment des centres de données.

Alibaba, l'un des plus grands leaders technologiques chinois, a développé une solution innovante appelée Aegaeon qui pourrait considérablement modifier la manière dont le matériel informatique est utilisé pour soutenir l'intelligence artificielle. Selon le géant chinois, cette technologie réduit de 82 % le nombre de cartes graphiques Nvidia H100 nécessaires pour faire fonctionner de grands modèles d'IA, tout en conservant des performances et une vitesse élevées.

En quoi consiste cette innovation ? Traditionnellement, chaque modèle d'IA se voit attribuer une unité de traitement graphique (GPU) distincte, ce qui entraîne souvent une sous-utilisation de sa capacité. Aegaeon permet à plusieurs modèles de partager simultanément une seule GPU, ce qui augmente considérablement l'efficacité du matériel. Grâce à cela, une seule GPU peut gérer jusqu'à sept modèles à la fois.

Les tests système, qui ont duré plus de trois mois, ont montré qu'Alibaba Cloud était en mesure de réduire le nombre de GPU utilisés de 1 192 à 213 sans sacrifier la qualité ou la vitesse du service. Pourquoi est-ce important ? Il convient de souligner que les cartes graphiques, en particulier les plus avancées comme la Nvidia H100, sont très coûteuses, et que leur achat et leur fonctionnement représentent une part importante du budget des entreprises travaillant dans le domaine de l'IA et du cloud computing.

En réduisant le nombre de GPU nécessaires, Alibaba peut réaliser des économies substantielles, ce qui a un impact positif sur ses résultats financiers.

De plus, en raison des restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis aux entreprises chinoises, l'accès aux derniers GPU est limité. Par conséquent, une utilisation plus efficace du matériel dont elles disposent déjà devient cruciale pour maintenir leur compétitivité. Cela soulève la question suivante : est-ce la fin de la domination de Nvidia ? À première vue, la baisse de la demande en cartes graphiques pourrait constituer un défi pour Nvidia, l'un des plus grands fabricants mondiaux de ce matériel. Nvidia tire une part importante de ses revenus de la vente de processeurs graphiques avancés utilisés dans les centres de données et le développement de l'intelligence artificielle. Ce segment génère des revenus records pour l'entreprise, de sorte que toute réduction significative de la demande de la part de grands clients comme Alibaba pourrait avoir un impact négatif sur les résultats financiers du fabricant. La baisse de la demande pourrait avoir un impact non seulement sur les revenus de Nvidia, mais aussi sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et les plans d'investissement au sein du secteur. Dans le même temps, le marché accueille cette nouvelle avec des sentiments mitigés. D'un côté, il reconnaît le potentiel de réductions de coûts et d'améliorations de l'efficacité significatives, mais de l'autre, il attend la confirmation des performances réelles d'Aegaeon. Les marchés souhaitent voir si les réductions promises de l'utilisation des GPU se maintiendront à grande échelle et si des problèmes imprévus pourraient survenir et modifier ces perspectives positives. Malgré ces attentes, l'annonce de la technologie Aegaeon a été accueillie de manière relativement positive par le marché boursier. Au cours des trois derniers mois, les actions d'Alibaba (BABA) ont augmenté de près de 40 %, ce qui témoigne de la confiance de certains investisseurs dans l'entreprise. Source: xStation Les investisseurs estiment qu'Aegaeon permettra non seulement d'améliorer les résultats financiers d'Alibaba, mais également de renforcer sa position de leader dans les secteurs du cloud computing et de l'intelligence artificielle. Le marché perçoit un potentiel significatif en termes de réduction des coûts et de création d'un avantage concurrentiel, en particulier dans le contexte des défis mondiaux tels que l'accès limité aux derniers matériels informatiques et l'augmentation des coûts opérationnels. Compte tenu de la demande mondiale croissante en services d'IA, cette technologie pourrait devenir un facteur important pour la croissance à long terme de la valeur de l'entreprise et attirer de nouveaux partenaires commerciaux.

