Le Bitcoin augmente et approche ses plus hauts niveaux historiques

Le Bitcoin a commencé la journée avec de fortes hausses de son cours, rapprochant la plus grande cryptomonnaie mondiale d'un nouveau record historique. Ces dernières hausses vers des sommets historiques sont soutenues par les achats continus des entreprises qui augmentent leurs réserves de Bitcoin, la croissance des ETF au comptant américains et un changement de sentiment suite aux nouveaux droits de douane américains sur les importations d'or. Les entreprises augmentent leurs réserves de Bitcoin Les gains sont en partie dus à l'intérêt croissant des grands investisseurs pour les cryptomonnaies. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Selon les données compilées par Coingecko, les sociétés dites « de trésorerie d'actifs numériques » (des véhicules cotés en bourse dédiés à l'accumulation de cryptomonnaies) ont accumulé à ce jour une réserve de bitcoins d'une valeur de 113 milliards de dollars. Le plus grand représentant de ce type d'initiative est Microstrategy, qui détient 628 791 bitcoins en réserve, soit environ 3 % de l'offre totale de bitcoins. Donald Trump continue de faire grimper le prix du bitcoin Plusieurs facteurs ont contribué à la dernière hausse, notamment un décret signé jeudi par le président Donald Trump, qui ouvre les plans 401(k) des Américains aux cryptomonnaies. Il s'agit d'une avancée majeure pour les actifs numériques : selon l'Investment Company Institute, les plans 401(k) détenaient 8 900 milliards de dollars d'actifs en septembre dernier, ce qui pourrait inciter une partie importante de ces actifs à commencer à investir dans ces actifs numériques. En outre, alors que l'or est confronté à des problèmes d'approvisionnement et à des risques politiques liés aux récentes mesures tarifaires du président, le rôle du Bitcoin en tant que réserve de valeur sans frontières et sans droits de douane gagne du terrain auprès des investisseurs. Enfin, la pression exercée par le président sur la Fed pour qu'elle réduise agressivement ses taux d'intérêt dans les mois à venir est une autre raison de la hausse du Bitcoin, car cela favoriserait les actifs risqués grâce à une demande accrue des investisseurs. Le positionnement du Bitcoin et de l'Ether a été fortement orienté vers les échéances de septembre et décembre, en phase avec le calendrier des baisses de taux et la poursuite de l'adoption par le système financier traditionnel. Source: Xstation 5

