Résumé quotidien : les déclarations de Trump favorisent Wall Street. Les métaux précieux connaissent une baisse.

Points clés Les marchés boursiers reculent à l'approche de l'échéance mensuelle des options

Le dollar et les rendements obligataires progressent légèrement

Les métaux précieux et les cryptomonnaies perdent du terrain

Trump met en avant la « bonne volonté » dans les négociations avec la Chine

L'indice de volatilité VIX a baissé de près de 10 % alors que les actions américaines tentent de se remettre de leurs récentes pertes. Les contrats à terme NASDAQ 100, US500 et Dow Jones affichent des gains modestes, tandis que les actions de Zions Bancorp ont augmenté de plus de 3 % , se remettant progressivement de la chute d'hier après une révision à la hausse de Baird et des commentaires optimistes de Raymond James .

a baissé de près de alors que les actions américaines tentent de se remettre de leurs récentes pertes. Les contrats à terme affichent des gains modestes, tandis que les ont augmenté de plus de , se remettant progressivement de la chute d'hier après une et des . Moody's a déclaré que le secteur financier américain ne devrait pas connaître une répétition de la crise de 2008, même si le nombre de créances douteuses continue d'augmenter. Le sentiment du marché a été encore renforcé par les déclarations de Donald Trump, qui a laissé entendre qu'il pourrait prolonger le délai de l'accord trade avec la Chine au-delà du 1er novembre.

M. Trump a déclaré qu'il avait l'intention de mener des négociations avec Xi Jinping, en tenant compte des intérêts des deux économies, et qu'il chercherait à conclure un accord de trade mutuellement avantageux. Il a également fait part de son intérêt pour la technologie ukrainienne en matière de drones, ajoutant que permettre à l'Ukraine de frapper profondément en Russie représenterait une escalade. Le président américain a déclaré qu'il s'entretiendrait avec Volodymyr Zelensky avant de rencontrer Vladimir Poutine à Budapest. Parallèlement, le ministère chinois de la Défense a mis en garde les États-Unis contre toute tentative dangereuse d'armer Taïwan.

Un émissaire du Kremlin a invité Elon Musk et sa société The Boring Company à participer à la construction d'un tunnel ferroviaire sous-marin de 65 milliards de dollars reliant la Russie et l'Alaska . Kirill Dmitriev a proposé de le nommer « tunnel Poutine-Trump ». Selon les estimations du Kremlin, la technologie de Musk pourrait réduire les coûts de construction à 8 milliards de dollars et permettre de mener à bien le projet en huit ans . La proposition aurait été formulée à la suite d'une conversation entre Poutine et Trump sur l'Ukraine , et de nouvelles négociations sont prévues à Budapest .

a invité et sa société à participer à la construction d'un reliant la . a proposé de le nommer Selon les estimations du Kremlin, la technologie de Musk pourrait réduire les coûts de construction à et permettre de mener à bien le projet en . La proposition aurait été formulée à la suite d'une , et de nouvelles négociations sont prévues à . Le directeur général de l'OMC a déclaré avoir discuté avec la Chine et a souligné que les États-Unis allaient œuvrer en faveur d'une désescalade des tensions commerciales, exhortant les deux parties à agir avec prudence. Selon les estimations, un découplage économique complet entre les États-Unis et la Chine fragmenterait le trade mondial et pourrait réduire le PIB mondial de près de 7 % à long terme.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."