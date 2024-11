Le bitcoin passe sous 96 000 dollars 📉

🪙 La prise de bénéfices à proximité de la barre des 100 000 dollars déclenche une liquidation majeure, tandis que MicroStrategy ajoute plus de BTC à ses avoirs. Le bitcoin a reculé de 1,75 % à 96 000 $, les traders ayant pris leurs bénéfices juste avant le niveau psychologique de 100 000 $, bien que les achats institutionnels restent très importants, MicroStrategy ayant effectué un autre achat massif. Ce repli a déclenché l'une des plus importantes liquidations de cryptomonnaies depuis plus de six mois, alors même que le choix potentiel d'un secrétaire au Trésor indique une position favorable aux cryptomonnaies. Points clés : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le bitcoin s'est replié après avoir frôlé les 100 000 dollars, les prix ayant brièvement atteint 95 700 dollars.

MicroStrategy a acheté 55 000 BTC pour 5,4 milliards de dollars au prix moyen de 97 862 dollars.

Plus de 500M$ de positions crypto ont été liquidées en 24 heures, les positions acheteuses représentant 379M$

Les flux d'ETF restent positifs avec 484,6 millions de dollars d'entrées nettes, menés par les produits BlackRock et Fidelity.

Le choix du TrĂ©sor de Trump, Scott Bessent, est considĂ©rĂ© comme favorable aux crypto-monnaies et pourrait soutenir l'agenda du « crypto-capital ». La conviction institutionnelle reste Ă©levĂ©e malgrĂ© la correction, MicroStrategy ayant considĂ©rablement augmentĂ© ses avoirs en bitcoins. La sociĂ©tĂ© dĂ©tient dĂ©sormais environ 386 700 BTC acquis Ă un prix moyen de 56 761 $, ce qui reprĂ©sente l'une des plus importantes positions en crypto-monnaies au niveau mondial. Ce dernier achat, financĂ© par des billets convertibles et des ventes d'actions, dĂ©montre l'appĂ©tit continu des institutions, mĂŞme Ă des niveaux de prix Ă©levĂ©s. Pour renforcer les perspectives haussières Ă long terme du marchĂ©, la nomination du secrĂ©taire au TrĂ©sor de Trump, Scott Bessent, est considĂ©rĂ©e comme potentiellement favorable aux marchĂ©s des crypto-monnaies. En tant que premier chef du TrĂ©sor ouvertement pro-crypto, Bessent pourrait aider Ă faire avancer l'objectif dĂ©clarĂ© de Trump de faire de l'AmĂ©rique « la capitale crypto de la planète ».    Si l'on considère les flux des ETF, la demande institutionnelle reste forte, l'iShares Bitcoin Trust de BlackRock et le Wise Origin Bitcoin Trust de Fidelity continuant d'attirer des capitaux importants. Les dernières donnĂ©es montrent des entrĂ©es nettes de 484,6 millions de dollars sur l'ensemble des produits ETF Bitcoin, ce qui suggère un très fort intĂ©rĂŞt institutionnel sous-jacent malgrĂ© la volatilitĂ© des prix. Il s'agit maintenant de savoir si le bitcoin peut maintenir son support au-dessus de 95 000 $ et tenter une nouvelle fois d'atteindre la barre des 100 000 $. Les flux des ETF, l'accumulation continue de MicroStrategy et les vents contraires rĂ©glementaires potentiels d'un TrĂ©sor Bessent sont susceptibles d'influencer l'orientation du prix. La performance de l'action MicroStrategy, en hausse de plus de 515 % depuis le dĂ©but de l'annĂ©e malgrĂ© les rĂ©centes critiques du vendeur Ă dĂ©couvert Citron Research, continue de servir d'indicateur de l'exposition institutionnelle au bitcoin. Bitcoin (Intervalle D1) Le bitcoin retente actuellement l'EMA Ă 7 jours. Pour les baissiers, la prochaine cible pourrait ĂŞtre le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % Ă 91 875 $. Les bulls, en revanche, visent toujours le niveau de 100 000 $, qui sert probablement de rĂ©sistance psychologique très forte. L'indice RSI recule vers 70, quittant progressivement la zone de surachat, tandis que le MACD se resserre, ce qui laisse prĂ©sager une divergence baissière potentielle. Ces indicateurs suggèrent une possible pause ou un renversement de la dynamique haussière, avec des niveaux clĂ©s agissant comme des points de dĂ©cision critiques Ă la fois pour les haussiers et les baissiers. Source : xStation Â

