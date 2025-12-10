Le blé et le maïs s'affaiblissent après la publication du rapport WASDE de l'USDA

Hier, à 17h, l'USDA a publié le rapport WASDE, qui a accru la volatilité sur les marchés des matières premières agricoles. Malgré une brève remontée des contrats à terme sur le maïs, les prix ont rapidement effacé ces gains, tandis que les contrats à terme sur le blé ont poursuivi leur tendance à la baisse. L'USDA a réduit les stocks finaux américains de maïs plus fortement que ne le prévoyait le consensus du marché, même si le chiffre restait dans la fourchette prévue par Dow Jones. Ce n'était pas une surprise, mais cela indique une légère amélioration après une année dominée par des pressions baissières du côté de l'offre. Les stocks finaux américains de soja et de blé sont restés inchangés, l'USDA maintenant les deux bilans stables à l'approche de la fin de l'année. Résumé du rapport WASDE Les stocks mondiaux de maïs ont également été réduits plus que prévu par le marché, confirmant une tendance au resserrement des fondamentaux tant au niveau mondial qu'aux États-Unis. Cela constitue un signal important et modérément positif pour la demande.

Les stocks mondiaux de blé ont augmenté d'environ 3 millions de tonnes, reflétant une production plus élevée en Argentine, au Canada et dans l'Union européenne. Le marché du blé continue de faire face à une pression persistante sur l'offre.

Les exportations américaines de maïs ont augmenté de 125 millions de boisseaux, l'un des éléments clés du rapport. Les données d'inspection des exportations indiquent une demande étrangère exceptionnellement forte, et les volumes d'expédition de septembre à novembre pourraient dépasser 800 millions de boisseaux. Cela marquerait le rythme le plus soutenu depuis 2007.

Les stocks finaux de maïs américain ont été ramenés à 2,0 milliards de boisseaux en raison d'une utilisation domestique plus forte. Aucun changement n'a été apporté à la production, ce qui indique un resserrement classique lié à la demande.

L'USDA n'a apporté aucune modification aux rendements ou à la production de maïs ou de soja américains. Cela correspond à la tendance habituelle du rapport WASDE final de l'année, dans lequel les prévisions de production sont rarement révisées.

Les bilans du soja et du blé américains sont restés stables. À l'échelle mondiale, les stocks de soja ont légèrement augmenté, tandis que ceux de blé ont connu une hausse plus prononcée.

Les réactions du marché ont été modérées. Les participants ont noté que le rapport n'apportait pas de surprises majeures, ce qui, dans le contexte actuel, est souvent interprété comme un signal positif pour les producteurs et les acteurs du marché.

L'attention se porte désormais sur les révisions de janvier, les attentes s'orientant de plus en plus vers un éventuel ajustement à la baisse de la production américaine pour la saison 2025. Si cela se confirme, cela pourrait soutenir les prix des céréales de l'ancienne récolte.

Les conditions météorologiques en Amérique du Sud restent un facteur clé, car elles jouent traditionnellement un rôle crucial dans l'orientation du marché. Le marché surveille également les éventuels nouveaux achats à l'exportation de la Chine, en particulier en ce qui concerne le soja.

Les contrats à terme sur le soja restent sous pression technique, s'acheminant vers la formation d'une figure classique en tête-épaules. Cependant, la baisse des prix augmente la probabilité d'achats opportunistes à l'importation.

Le maïs et le blé restent faibles, dans l'attente du prochain catalyseur du marché, qui pourrait émerger avec la publication des données de janvier ou l'évolution des conditions météorologiques dans les principales régions productrices. Source: xStation5 Source: xStation5

