Le blé recule après sa récente reprise 📉 Les marchés attendent les semis d'octobre, les inquiétudes européennes persistent

Les contrats à terme sur le blé CBOT (WHEAT) chutent aujourd'hui sous la barre des 580 dollars après un récent rebond, lorsque les céréales n'ont pas réussi à dépasser la zone de résistance psychologique des 600 dollars. Malgré cela, les fondamentaux de la hausse des prix du blé semblent toujours solides, en raison des préoccupations de l'offre et de la demande mondiales, et de l'assèchement des sols en Russie et en Ukraine, qui menacent les semis pour la récolte de blé de 2025. Le directeur de la société moscovite IKAR, très suivie par les négociants en céréales, a signalé que « la majeure partie de la Russie européenne connaît une sécheresse extrême (...) Les agriculteurs hésitent à semer dans la poussière (...) Si la partie européenne de la Russie reçoit de bonnes pluies avant la mi-octobre et que le temps reste chaud, alors “ce n'est pas encore très dangereux”.Une grande partie des terres des principaux exportateurs de blé, l'Ukraine et la Russie, sont trop sèches pour les semis, ce qui pourrait entraîner des déficits en 2025 ».

Le temps sec en Europe de l'Est signale un risque croissant de raccourcissement de la fenêtre de semis pour le blé d'hiver. Les marchés s'inquiètent également d'une éventuelle escalade en mer Noire, car la guerre entre l'Ukraine et la Russie est encore loin d'être terminée, l'OTAN ayant déclaré qu'elle soutenait davantage l'armée ukrainienne.

Pour l'instant, le prix du blé au CBOT est bien inférieur au pic de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais la production ukrainienne est inférieure d'un tiers aux niveaux d'avant-guerre, et la récolte russe a chuté de 10 % en glissement annuel à la suite de la sécheresse. Les pluies à court terme ne suffisent pas à améliorer l'impact du temps sec, les agriculteurs attendant octobre/novembre pour planter. Toutefois, si le temps reste sec jusqu'en octobre, le blé sur le CBOT pourrait facilement dépasser les 600 dollars.

Le rapport de septembre de l'USDA indique que la récolte de blé est terminée dans l'UE et que les cultures sont « décevantes et retardées, en particulier dans le nord-ouest de l'Europe » en raison des précipitations excessives, qui empêchent les agriculteurs de travailler, et de l'augmentation des maladies des plantes qui empêchent les cultures céréalières.

La production de l'Allemagne en septembre est estimée à 18,8 millions de tonnes, soit une baisse de 1,5 million de tonnes, et la France, le plus grand producteur de blé de l'UE, a également dû faire face à des précipitations excessives cette saison. La production a de nouveau baissé à 27,5 millions de tonnes, soit 1,1 million de tonnes de moins qu'en août. La production française est estimée être la plus faible depuis la saison 1987/88.

La production européenne de cette saison est estimée à 124 millions de tonnes, soit 4 millions de tonnes de moins qu'en août, 10,9 millions de tonnes de moins que la saison dernière et 8 % de moins que la moyenne quinquennale. L'USDA a également abaissé la superficie récoltée à 23 millions d'hectares, soit 100 000 hectares de moins qu'en août ; 5 % en glissement annuel et 4 % de moins que la moyenne quinquennale. L'agence prévoit maintenant des rendements de 5,39 tonnes par hectare (t/ha), en baisse par rapport aux 5,54 t/ha du mois d'août ; bien en dessous des 5,55 t/ha de l'année dernière et 4% en dessous de la moyenne sur 5 ans. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source : USDA PSD European Production Estimates BLE (intervalle H1) Les prix du blé évoluent toujours au-dessus de la moyenne EMA200 (ligne rouge) ; une baisse en dessous de 570 - 568 $ serait le signal d'une inversion potentielle de la tendance à court terme. Cependant, une hausse au-dessus de 590 $ pourrait déclencher une nouvelle impulsion haussière au-dessus de 600 $ le boisseau. Les facteurs fondamentaux tels que les ouragans et l'impact des précipitations, la sécheresse en Ukraine et en Russie, ainsi que le conflit de la mer Noire, pourraient constituer un soutien encore plus fort pour la poursuite de la tendance haussière sur le marché du blé CBOT. Dans le cadre de la récente reprise, les fonds gérés (grands spéculateurs et fonds spéculatifs) figurant dans le Commitment of Traders (CoT) ont considérablement réduit leurs positions courtes nettes sur le blé, l'intérêt ouvert ayant chuté jusqu'aux niveaux de décembre 2023. Source: xStation5

