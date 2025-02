La Bourse de Paris termine en nette hausse ce jeudi, avec un CAC 40 à +0,88 % à 7 941,65 points, porté par Kering et Dassault Aviation. Les investisseurs réagissent aux annonces de la Banque centrale européenne (BCE), aux données économiques françaises et aux publications d’entreprises. Une croissance française en berne, mais la consommation surprend La publication du PIB français pour le quatrième trimestre a révélé un recul de -0,1 % sur trois mois, contre 0 % attendu, confirmant un net ralentissement par rapport au +0,4 % du trimestre précédent. Sur un an, la croissance chute à 0,7 %, après 1,2 % précédemment. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Cependant, la consommation des ménages en décembre a progressé de 0,7 %, bien au-delà des 0,1 % anticipés, signalant une résilience de la demande intérieure malgré un contexte économique fragile. La BCE stabilise ses taux, soulageant les marchés Comme attendu, la BCE a abaissé son taux de refinancement à 2,90 %, confirmant son orientation accommodante après plusieurs mois de resserrement monétaire. Cette décision a entraîné une baisse des taux souverains, le rendement des obligations françaises à 10 ans reculant à 3,261 % (-1,81 %). Kering et Dassault Aviation en tête des hausses Le secteur du luxe a profité d’annonces stratégiques positives : Kering (+3,94 %) a progressé après l’annonce de la vente de deux centres de déstockage en Italie, marquant une rationalisation de son réseau de distribution.

L’Oréal (+2,02 %) a également bénéficié de l’optimisme sur le secteur du luxe. Dans l’aéronautique, Dassault Aviation (+3,36 %) a brillé après avoir dévoilé le premier Rafale destiné aux Émirats Arabes Unis, avec deux ans d’avance sur le calendrier initial. Cette annonce confirme la dynamique commerciale du groupe sur le marché de la défense. STMicroelectronics s’effondre après des prévisions alarmantes Le marché des semi-conducteurs a vécu une journée difficile, avec STMicroelectronics plongeant de 10,68 % après la publication de résultats décevants et des prévisions en forte baisse pour le premier trimestre 2025. Le groupe a annoncé une contraction de son chiffre d’affaires, tandis que sa marge brute est tombée à 37,7 %, bien en dessous des 45,55 % enregistrés précédemment. Son bénéfice par action a été divisé par trois à seulement 37 cents, provoquant une forte correction sur le titre. Un marché optimiste mais volatil La volatilité implicite de l’Eurostoxx 50 a reculé de 2,10 %, à 16,3 %, signe que les investisseurs perçoivent une certaine accalmie après les récentes incertitudes. Sur le marché des changes, l’euro reste stable face au dollar, s’échangeant à 1,0419 (-0,01 %). Si le marché parisien profite de la détente des taux et des bonnes nouvelles sur le luxe et la défense, la chute de STMicroelectronics rappelle la fragilité du secteur technologique face à un ralentissement de la demande. Les prochaines publications d’entreprises seront cruciales pour confirmer cette tendance haussière. Graphique du CAC 40 (intervalle H1) Le pincement des bandes de Bollinger et l’évolution du cours autour de ses moyennes mobiles actuellement croisées signale que l’indice marque une pause après une belle envolée ces derniers jours. Malgré des résultats décevants sur ses plus grosses capitalisations, un retracement significatif ne semble toujours pas d’actualité et le RSI continue de signaler la force des acheteurs en se rapprochant du seuil clé des 70 points. Source : xStation5

