La Bourse de Paris a connu une séance relativement calme ce mardi, avec un léger gain de 0,26% pour l'indice phare CAC 40, qui a terminé à 7.255,42 points. Après une journée marquée par des fluctuations limitées la veille, le marché reste dans l'expectative à la veille du débat crucial sur les motions de censure déposées par la gauche et l'extrême droite, qui pourraient entraîner la chute du gouvernement du Premier ministre Michel Barnier. Le responsable des stratégies d'investissement chez BNP Paribas, Florian Roger, évoque une "séance d'attente", soulignant que les investisseurs sont préoccupés par l'issue du vote prévu mercredi après-midi, où les motions de censure pourraient affecter la stabilité politique du pays. Actuellement, 325 députés soutiennent la censure, bien au-delà des 288 nécessaires pour renverser le gouvernement. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Résilience de la dette française Du côté du marché obligataire, la dette française résiste bien. Le rendement des obligations françaises à 10 ans s'établit à 2,90%, légèrement en baisse par rapport à la veille. En comparaison, l'équivalent allemand se situe à 2,05%, une légère hausse par rapport à lundi. Les tensions politiques semblent ne pas avoir de répercussions majeures sur l'attractivité des bons du Trésor français pour les investisseurs. Par ailleurs, les marchés attendent les prochains chiffres sur l'emploi aux États-Unis, prévus pour la fin de semaine. Ces données pourraient influencer la politique de la Réserve fédérale (Fed), avec une probabilité de 71,3% d'une baisse des taux en décembre, alors que le programme économique du républicain Donald Trump, jugé inflationniste, suscite des interrogations sur son impact à long terme sur l'économie américaine et ses répercussions mondiales. Saint-Gobain et l'acquisition en Turquie Saint-Gobain a enregistré une hausse de 1,89%, clôturant à 86,12 euros, après avoir annoncé l’acquisition du producteur turc de laine de roche His Yalitim. Ce renforcement dans le secteur de l’isolation des bâtiments et l’ouverture d’une nouvelle usine en Turquie s’inscrivent dans la stratégie de croissance du groupe français. Edenred et la révision de ses prévisions Le titre de Edenred a chuté de 2,5% à 30,40 euros après l'annonce d'une révision à la baisse de ses prévisions de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) pour 2025. La société, qui gère des titres-restaurant, fait face à un potentiel nouveau plafonnement des commissions en Italie, ce qui pourrait affecter sa rentabilité. Worldline : démenti des rumeurs de rachat Le titre de Worldline a connu des fluctuations importantes, chutant de 10,49% après le démenti des rumeurs de rachat par des fonds de capital-investissement, dont Bain Capital. Les spéculations, qui avaient propulsé l'action de Worldline de plus de 14% lundi, ont été refroidies après cette annonce. Veolia et son partenariat en Arabie Saoudite Veolia a annoncé un partenariat avec une entreprise saoudienne pour la gestion des déchets ménagers, industriels et dangereux en Arabie Saoudite. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de forte coopération entre la France et l'Arabie Saoudite, marquée par la visite du président Emmanuel Macron dans le royaume. Forvia : chute après la nomination d'un nouveau dirigeant Le titre de Forvia a dégringolé de 4,84% à 7,55 euros après l'annonce du remplacement de Patrick Koller par Martin Fischer à la direction générale. Cette décision a été mal accueillie par le marché, d’autant plus qu’elle survient dans un contexte difficile pour le groupe, spécialisé dans les équipements automobiles. Source : AFP Graphique de Saint-Gobain (intervalle W1) Saint-Gobain connaît une croissance admirable, mais qui pourrait s'essouffler au regard de l’évolution au-delà de la limite supérieure des bandes de Bollinger et de la divergence baissière marquée du RSI. Source : xStation5

