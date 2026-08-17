Le cacao progresse de 1% et teste la barre des 6 000 dollars 🔼 Comment se positionnent les fonds ?

Les contrats à terme sur le cacao (COCOA) sur l’ICE affichent aujourd’hui une forte volatilité, s’échangeant en hausse de 1 à 2 % autour de 5 850 dollars, alors que le marché se concentre une nouvelle fois sur les risques liés à l’offre en Afrique de l’Ouest. Les principales préoccupations concernent les perspectives de la récolte 2026/27 en Côte d’Ivoire et au Ghana, où des précipitations irrégulières, un ensoleillement insuffisant et les risques liés au phénomène El Niño aggravent les conditions de développement des cabosses.

Cette hausse est également soutenue par des prévisions de production revues à la baisse et des estimations revues à la baisse concernant l’excédent mondial d’offre. Un autre facteur est le règlement de l’UE contre la déforestation, qui pourrait compliquer les exportations de certains cacaos vers l’Europe en raison des exigences de géolocalisation et de traçabilité. Le marché observe également une baisse progressive des stocks suivis par l’ICE et un affaiblissement du dollar américain, ce qui améliore le pouvoir d’achat des acteurs étrangers du marché.

En revanche, la hausse est freinée par des arrivages portuaires toujours élevés et une disponibilité physique relativement bonne du cacao. Le Ghana a indiqué que la production de la saison 2025/26 avait atteint 750 000 tonnes, soit une hausse de 25,6 % par rapport à l’année précédente. La demande reste un autre facteur de risque, certains fabricants de chocolat réduisant leur utilisation de cacao ou reformulant leurs produits après une période de prix très élevés. Pour analyser plus en détail le marché du cacao, il est utile d’examiner le dernier rapport « Commitment of Traders » (COT).

Que révèle le positionnement COT sur le marché du cacao ?

Le dernier rapport COT montre que les fonds de gestion d’actifs (Managed Money) restent nettement vendeurs sur le cacao et ont encore accru leur exposition baissière. Au 11 août, ils détenaient 22 955 contrats longs contre 29 622 contrats courts, ce qui se traduisait par une position nette de -6 667 contrats. Sur la semaine, les positions courtes ont augmenté de 2 147 contrats, tandis que les positions longues n’ont progressé que de 150, ce qui signifie que le positionnement spéculatif s’est détérioré de près de 2 000 contrats en termes nets.

Une image différente se dégage de la catégorie « Producteurs/Négociants/Transformateurs/Utilisateurs », qui regroupe les acteurs commerciaux directement impliqués dans le marché physique du cacao. Les acteurs commerciaux détenaient 53 235 contrats longs et 73 711 contrats courts, soit une position nette d’environ -20 476 contrats, bien que leur biais baissier se soit légèrement réduit au cours de la dernière semaine. Les positions courtes ont diminué de 3 717 contrats, tandis que les positions longues ont baissé de 3 285, rendant la position nette du groupe légèrement moins négative.

Les fonds spéculatifs (grands spéculateurs) ont renforcé leur biais net à la baisse, ce qui témoigne d’une prudence persistante de la part des fonds quant aux perspectives des cours du cacao.

Les opérateurs commerciaux (producteurs et autres acteurs du marché physique utilisant les contrats à terme principalement à des fins de couverture) restent clairement en position nette courte, mais ont partiellement réduit leurs couvertures à la baisse.

L’encours des contrats a baissé de 12 507 contrats, ce qui suggère une réduction générale de la participation au marché plutôt qu’une constitution agressive de nouvelles positions.

Considérés ensemble, ces deux groupes émettent un signal spéculatif légèrement baissier, mais pas extrême : les fonds renforcent leurs positions courtes, tandis que les opérateurs commerciaux n’augmentent pas leur exposition nette courte.

En pratique, le signal le plus important à l’heure actuelle est le comportement des fonds spéculatifs — ceux-ci penchent plus clairement à la baisse. Le positionnement des opérateurs commerciaux ne doit pas être interprété comme un signal baissier pur et simple, car les producteurs et les transformateurs utilisent principalement les contrats à terme pour couvrir leur exposition au cacao physique, et leur position naturelle est souvent courte nette.