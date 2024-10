Le café au plus haut depuis 13 ans. Encore une nécessité ou déjà un luxe ?

Le café est une nécessité pour la plupart des gens dans le monde. En Italie, le prix de cette boisson est même réglementé, en partie à cause de l'afflux de touristes qui ne connaissent pas le coût approprié d'un expresso moyen. Cependant, en observant les graphiques des prix du café, on pourrait avoir l'impression que le café pourrait bientôt devenir un produit de luxe. Le café suivra-t-il le chemin du cacao, qui a atteint des prix records absolus il y a quelques mois ? Cela se ressentira-t-il dans nos portefeuilles, alors que le prix du produit final ne dépend pas uniquement du coût de la matière première ? Y a-t-il une pénurie mondiale de café ? Le Brésil reste sans conteste le premier producteur mondial de café, réputé pour sa production d'arabica dans la région de Minas Gerais et de robusta dans celle d'Espirito Santo. Le Brésil se classe au premier rang pour la production globale de café et pour l'arabica en particulier, et au deuxième rang pour la production de robusta. Le Vietnam est le premier producteur de Robusta, principalement utilisé pour le café instantané. Ces dernières années, la production de robusta a connu des difficultés considérables, ce qui a poussé son prix à des niveaux historiques. Une situation similaire se profile-t-elle pour l'arabica ? Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le Brésil devrait égaler son précédent record de production lors de la saison 2024/2025. Cependant, les inquiétudes concernant les révisions potentielles de ces prévisions poussent les prix à leurs plus hauts niveaux depuis 2011. Source : Bloomberg Finance LP, XTB La production d'arabica devrait atteindre près de 100 millions de sacs de 60 kg, ce qui représente un rebond significatif par rapport aux trois saisons précédentes. Simultanément, la production de Robusta devrait remonter à 76 000 sacs. Il en résulterait une production totale d'environ 176 millions de sacs, égalant le record établi lors de la saison 2020/2021. La consommation devrait atteindre un record de près de 171 millions de sacs, soit un niveau légèrement inférieur à celui de la production. Toutefois, il est essentiel de noter que les stocks de café ont été réduits à leur niveau le plus bas depuis 2001, les stocks de la bourse ICE tombant à leur niveau le plus bas depuis 1999 au tournant de la saison 2023/2024. Le fait que les stocks de café ne peuvent être conservés indéfiniment en raison de la dégradation de la saveur est un facteur essentiel. En outre, les récentes intempéries ont compromis la qualité des grains. Le marché connaît actuellement une forte demande de café de qualité supérieure, provenant principalement d'Amérique du Sud et de certains pays d'Afrique. De nombreuses plantations dans ces régions ont été abandonnées à la suite d'une chute importante des prix en dessous de 100 cents la livre il y a plusieurs années (faible consommation pendant la pandémie). Le prix actuel de plus de 260 cents la livre souligne la reprise du marché et l'impact de la dynamique de l'offre et de la demande sur les prix du café. Une offre excédentaire est attendue pour cette saison, bien que des conditions météorologiques défavorables puissent avoir un impact significatif sur les récoltes au Brésil et au Viêt Nam. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Les stocks de l'ICE se sont quelque peu reconstitués mais restent historiquement bas, en dessous des niveaux de 2011, lorsque les prix atteignaient des sommets historiques de plus de 300 cents par livre. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Pourquoi les prix du café augmentent-ils ? Les conditions météorologiques jouent un rôle crucial dans l'augmentation du prix du café. Alors que la demande de café augmente modérément d'une année sur l'autre, des conditions météorologiques défavorables peuvent réduire la production annuelle de 10 à 20 %. Une situation similaire a entraîné une augmentation de plusieurs centaines de pour cent des prix du cacao au cours des derniers mois. Actuellement, le prix d'une tonne de café dépasse les 5 000 dollars, tandis que le cacao a atteint près de 12 000 dollars à son apogée. La flambée actuelle des prix est principalement liée aux inquiétudes concernant la production future. La Niña, l'un des phénomènes météorologiques les plus puissants au monde, provoque des sécheresses au Brésil. Le pays connaît actuellement les pires sécheresses depuis des années, ce qui pourrait limiter la production d'arabica pour la saison 2024/2025 et entraîner un déficit au lieu de l'excédent escompté. En outre, le typhon Yagi au Viêt Nam a détruit de nombreux arbres, et les pluies attendues dans les mois à venir en raison de La Niña pourraient entraîner de nombreuses maladies affectant les caféiers. En outre, les réglementations sont également cruciales pour le prix futur du café. Les producteurs augmentent leurs achats en prévision des nouvelles réglementations. La nouvelle réglementation de l'Union européenne, qui entrera en vigueur à la fin de l'année, interdira l'utilisation de marchandises produites récemment dans des zones où la déforestation a eu lieu. Les négociants et les producteurs sont donc amenés à acheter du café dès maintenant, car après l'entrée en vigueur de la réglementation, ils devront prouver que le café qu'ils achètent ne provient pas de zones où les forêts ont été déboisées. Il convient également de noter que la hausse des prix sur les marchés européens est également liée au blocage partiel du canal de Suez. En achetant du café en provenance d'Asie ou de certains pays d'Afrique, le café doit parcourir une distance beaucoup plus longue jusqu'en Europe. Comment l'augmentation du prix des grains de café se répercute-t-elle sur le prix des tasses dans les cafés ? Jusqu'à récemment, on estimait que le coût du café dans une tasse de café n'était que de 1 à 2 %. Avec les prix actuels du café, la part du coût de la matière première elle-même commence à augmenter. Si l'on considère que le prix standard d'un espresso en Italie est de 1 euro, le coût du café utilisé aux prix d'échange est d'environ 5 centimes d'euro. Cependant, le prix de détail du café est au moins 2 à 3 fois plus élevé, si l'on considère les produits des producteurs de café les plus populaires en Italie. Le coût du café utilisé pour l'espresso est donc de 10 à 15 centimes d'euro, ce qui représente 10 à 15 % du coût du produit final. Le café se dirige-t-il vers un scénario similaire à celui du cacao ? Les prix de l'arabica ont déjà augmenté d'environ 40 % cette année, tandis que ceux du robusta ont bondi de plus de 90 %. Les prix du cacao ont augmenté de plus de 175 % en avril à un moment donné, bien que cette augmentation ait depuis été réduite à 80 %, compte tenu du roulement des contrats à terme. À l'heure actuelle, il est difficile de déterminer si nous sommes confrontés à un scénario similaire à celui du marché du cacao. Ces dernières années, le marché a connu des excédents plutôt que des déficits, ce qui indique qu'il y a encore beaucoup de café dans le monde. D'autre part, la croissance de la demande est pratiquement ininterrompue et deux ou trois années de production difficiles pourraient conduire à une situation où les stocks deviendraient irréparables. Ils se situent déjà à des niveaux extrêmement bas. Evolution des prix du cacao, du robusta et de l'arabica à partir du début de l'année 2024. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Bloomberg Finance LP, XTB Si une réalisation partielle du scénario du marché du cacao n'est pas à exclure, les fonds spéculatifs maintiennent un très grand nombre de positions acheteuses sur les contrats à terme du café. Le nombre de positions nettes a récemment atteint un niveau record. Les fonds continuent de réduire les positions courtes, bien qu'ils diminuent aussi légèrement le nombre de positions acheteuses. Une situation très similaire s'est produite sur le marché du cacao, dans la perspective des années 2023 et 2024. Théoriquement, un nombre aussi élevé de positions nettes suggère un possible épuisement des prix, mais la réalisation du scénario météorologique le plus pessimiste sous la forme d'une réduction significative de la position prévue peut inciter les fonds à maintenir leurs positions pendant de nombreux mois. Cela pourrait conduire à une augmentation des prix jusqu'à 300 cents par livre de café arabica, ce qui correspond aux sommets historiques atteints en 2011. Les fonds détiennent un grand nombre de positions acheteuses nettes sur les contrats à terme sur le café. Source : Bloomberg Finance LP, XTB XTB Research

