Le COTON réagit à l'arrivée de l'ouragan Helene 📈 Les précipitations dans la Cotton Belt et le Delta du Mississippi affecteront-elles les cultures américaines ?

Les contrats à terme sur le coton (COTON) sur l'ICE gagnent plus de 1% aujourd'hui et tentent de rebondir, après les baisses d'hier. L'ouragan Helene a frappé la Floride avec une grande force, provoquant un état d'urgence dans 61 des 67 régions de l'état. Le niveau élevé des précipitations dans le delta du Mississippi et dans ce que l'on appelle la Cotton Belt pourrait ébranler l'offre de coton sur le marché américain, car les ouragans sont arrivés au plus fort de la récolte, ce qui a empêché les agriculteurs d'aller dans les champs et a mouillé les cultures, ce qui, dans le cas du coton, entraîne une baisse de l'offre finale ainsi qu'une moins bonne qualité des capsules de coton ;

Auparavant, la qualité de la récolte ainsi que la quantité plantée dans les États du Sud-Ouest semblaient optimistes, ce qui a été ignoré par le marché, le coton se négociant à moins de 70 dollars la balle. Il semble également que la perspective d'un « stimulus » en Chine ait eu un impact positif sur les perspectives de la demande.

D'autre part, ces derniers jours, nous avons assisté à un renforcement du dollar et à une baisse des prix du pétrole, ce qui tend à soutenir la baisse des prix du coton, en réduisant les coûts de production et de fret de son substitut, le polyester. Au cours des deux dernières séances, le marché n'a pas été préoccupé par Helene, qui, bien qu'il puisse frapper les cultures de Géorgie du Sud...., n'a pas encore été confirmé. Elle n'a pas encore été confirmée.

Hier, les ventes hebdomadaires à l'exportation du Département américain de l'agriculture (USDA) ont révélé une baisse des exportations de coton pour la campagne actuelle, s'élevant à 87 800 balles. Cela représente une baisse de 18 % par rapport à la semaine précédente et de 33 % par rapport à la moyenne des quatre semaines. Les investisseurs ont pointé du doigt ces données comme l'une des raisons de la faiblesse des gains sur le coton, malgré l'ouragan. Il semble que le marché restera sensible aux informations météorologiques. A moins que l'ouragan Helene ne soit reclassé dans une catégorie supérieure à la catégorie actuelle (4), les haussiers devront peut-être attendre le prochain rapport de l'USDA pour écarter la perspective d'une réduction potentielle de l'offre. L'ampleur de toute réduction des estimations de récolte n'est pas encore claire. D'autre part, les météorologues indiquent que l'ouragan Helene pourrait encore gagner en puissance, et dans un tel scénario, il est peu probable que le marché du coton attende un nouveau rapport de l'USDA. Un dollar plus faible, ainsi que les traitements économiques en Chine et la sécheresse au Brésil, pourraient soutenir les prix. Les traders devraient également surveiller les conditions météorologiques dans la plus grande région productrice de coton en Chine, le Xinjiang, où la récolte a commencé hier ; des précipitations soudaines pourraient réduire l'offre mondiale. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Graphique du COTON, S1 Le COTON gagne plus de 1% aujourd'hui, mais on constate que l'offre a déjà été très forte à plusieurs reprises autour de 74$ la balle. Les acheteurs n'abandonnent pas, cependant, et la chute sous l'EMA100 (ligne noire) a récemment été défendue à nouveau, ce qui rend une autre impulsion à la hausse encore probable. Le principal niveau de résistance se situe actuellement autour de 76 dollars la balle, où se trouve le précédent sommet local. Le niveau de soutien se situe à 72,5 $ et 71 $ la balle. Source: xStation5

