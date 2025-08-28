🥈Le cours de l'argent progresse de de 1 %

L'argent teste aujourd'hui des niveaux autour de 39 dollars l'once, atteignant son prix le plus élevé depuis le 25 juillet. Le prix du métal précieux a gagné plus de 1 % lors de la séance, ce qui en fait l'une des matières premières les plus performantes de la journée. Plus tard, le gain a été effacé pour s'établir à environ 0,8 %. Ces gains sont dus à un sentiment positif sur l'ensemble du secteur des métaux précieux. L'or a dépassé les 3 400 dollars, surpassant son récent pic du 6 août et tradeant à son plus haut niveau depuis le 23 juillet. Cette reprise générale fait suite aux attentes croissantes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion de septembre. Ce sentiment a été alimenté par les récentes déclarations du président de la Fed de New York, John C. Williams, qui a indiqué que les réunions de septembre et suivantes seraient des décisions « dépendantes des données » ou « en direct ». Les attentes du marché tablent actuellement sur une probabilité de 85 % d'une baisse le mois prochain. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile D'un point de vue technique, l'argent a brièvement dépassé ses sommets du 21 août après avoir rebondi sur sa moyenne mobile sur 30 périodes. La zone comprise entre les moyennes mobiles sur 30 et 50 périodes est désormais considérée comme une zone de demande clé pour le métal. Les données sur les positions spéculatives suggèrent également un changement potentiel, car les positions spéculatives nettes ne sont plus réduites. Cela pourrait annoncer un scénario similaire à celui de janvier, avril et mai, lorsque les périodes de consolidation des prix ont été suivies d'une forte reprise, les acheteurs ayant réintégré le marché.

