📈 Le DAX atteint un nouveau record

⚡ Le marchĂ© europĂ©en poursuit ses gains Les contrats Ă terme sur le DAX (DE40) continuent leur ascension rapide, une tendance qui perdure dĂ©sormais depuis cinq sessions consĂ©cutives. Le franchissement de nouveaux sommets historiques, ainsi que des sentiments trĂšs positifs Ă l'international, oĂč les indices amĂ©ricains franchissent Ă©galement leurs records, rassurent les investisseurs. Cela laisse Ă penser que la fin de l'annĂ©e 2024 sur les marchĂ©s boursiers pourrait se dĂ©rouler sur une note optimiste. De plus, les donnĂ©es macroĂ©conomiques provenant des secteurs des services et de l'industrie en Chine ont dĂ©passĂ© les prĂ©visions, ajoutant un autre point "positif" pour les marchĂ©s boursiers et les marchĂ©s Ă©mergents. Un autre "gagnant" de la sĂ©ance sur le parquet de Francfort a Ă©tĂ© le conglomĂ©rat d'armements Rheinmetall (RHM.DE) . L'entreprise va crĂ©er une usine de munitions d'artillerie en Lituanie. Les actions de la sociĂ©tĂ© ont augmentĂ© de prĂšs de 2,5 % aujourd'hui, et l'investissement s'Ă©lĂšvera Ă environ 180 millions d'euros ; la production de munitions de 155 mm devrait commencer au premier semestre 2026.

Les actions de Hugo Boss (BOSS.DE) ont augmentĂ© de plus de 7 % aujourd'hui aprĂšs une mise Ă niveau de la note par UBS, qui a Ă©mis une recommandation d'achat avec un prix cible de 49 € par action, citant la consommation croissante sur les marchĂ©s europĂ©ens, du Moyen-Orient et d'AmĂ©rique du Nord, dans un contexte oĂč l'exposition de l'entreprise au marchĂ© chinois est limitĂ©e. Le principal rapport macroĂ©conomique du jour concernait les donnĂ©es ISM des États-Unis pour le secteur des services. Les rĂ©sultats indiquent un sentiment plus faible que prĂ©vu dans ce secteur clĂ© de l'Ă©conomie, ce qui a directement affectĂ© les indices de Wall Street. Une lecture plus faible suggĂšre une probabilitĂ© plus Ă©levĂ©e de rĂ©ductions de taux plus rapides aux États-Unis, ce qui pourrait soutenir les entreprises locales Ă moyen terme. Fait intĂ©ressant, cependant, le sous-indice des prix (c'est-Ă -dire l'indicateur corrĂ©lĂ© aux donnĂ©es du CPI) a montrĂ© que les pressions sur les prix dans l'Ă©conomie restent relativement Ă©levĂ©es. Les marchĂ©s estiment que la BCE pourrait probablement rĂ©duire les taux plus que la RĂ©serve fĂ©dĂ©rale, ce qui pourrait soutenir les marchĂ©s boursiers europĂ©ens. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile DE40 (intervalle D1, H1) Le DE40 a franchi ses sommets historiques lundi, confirmant ainsi la tendance haussiĂšre gĂ©nĂ©rale qui perdure sans interruption depuis juillet de cette annĂ©e. À court terme, le maintien au-dessus de la zone des sommets et de la barriĂšre psychologique des 20 000 points pourrait dĂ©finir si l'indice continuera Ă soutenir la tendance haussiĂšre Ă moyen terme.



Source: xStation5 En analysant l'intervalle horaire (H1), on constate que l'impulsion haussiÚre actuelle ressemble à celle de septembre 2024 ; le prix est proche de tester la limite supérieure du canal haussier, prÚs des 20 050 points. En examinant le volume, on peut voir que les hausses d'aujourd'hui sont largement dues au manque d'activité du cÎté de l'offre, ce qui rend le scénario de nouvelles hausses, dans le cadre de la phase de "découverte de la résistance" aprÚs le franchissement du nouveau record historique, plus probable.

Source: xStation5

