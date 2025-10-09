Le dollar à son plus haut niveau depuis deux mois 💲📈 L'absence de données américaines freine la tendance baissière

Points clés L'USDIDX a gagné environ 1,65 % depuis le début de la semaine, atteignant son plus haut niveau depuis deux mois.

Un renversement durable de tendance reste incertain dans un contexte où l'on s'attend à de nouvelles baisses des taux d'intérêt aux États-Unis.

L'indice du dollar progresse pour la quatrième séance consécutive (USDIDX : +0,6 %), atteignant son plus haut niveau en deux mois. Le cours a dépassé la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (EMA100, violet foncé), qui, en mars, dans un contexte d'incertitude liée au commerce, avait déclenché la plus forte tendance baissière de la principale devise mondiale depuis 2022. La pression sur l'USDIDX a commencé à se stabiliser après que l'indice ait atteint son plus bas niveau en trois ans en juin, mais un renversement de tendance durable semble peu probable compte tenu de l'orientation de la politique monétaire américaine, qui pourrait encore devenir plus accommodante. L'USDIDX a dépassé l'EMA100. Source : xStation5 Le marché des swaps attribue actuellement une probabilité de 75 % à deux baisses des taux d'intérêt aux États-Unis avant la fin de 2025. La Fed reste prudente, soulignant un double risque (hausse potentielle de l'inflation et du chômage), alors que le mandat de Jerome Powell touche à sa fin. Même si la Fed a mis fin à la pause dans l'assouplissement monétaire qui avait débuté en décembre 2024, un véritable revirement vers une politique accommodante ne s'est pas encore produit. Tarification des nouvelles baisses des taux d'intérêt américains sur le marché à terme. Source : Bloomberg Finance LP Paradoxalement, le dollar se renforce malgré l'absence de publication de données économiques importantes (par exemple, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage n'ont pas été publiées aujourd'hui). Cela a détourné l'attention des investisseurs vers le « reste du monde », en particulier vers la France, en proie à des troubles politiques. Il n'est donc pas surprenant que l'euro soit devenu l'un des grands perdants de la nouvelle tendance haussière du dollar. Au cours de la semaine, la monnaie unique s'est affaiblie d'environ 1,5 % par rapport au dollar américain, enregistrant ce qui pourrait être sa plus forte baisse hebdomadaire depuis novembre 2024. EURUSD sur intervalle hebdomadaire. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."