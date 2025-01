Le dollar américain progresse alors que la crainte des tarifs pèse sur les marchés 📉

L'indice du dollar américain (USDIDX) se renforce aujourd'hui, tandis que la paire EURUSD enregistre une baisse, alors que Donald Trump imposera des tarifs de 25 % sur le Mexique et le Canada, effectifs à partir du 1er février. Hier, les marchés financiers étaient optimistes, et le dollar américain a légèrement faibli en l'absence de tarifs immédiats et généralisés sur tous les partenaires commerciaux. Cependant, les actions futures restent incertaines, en particulier en ce qui concerne la politique tarifaire avec la Chine et les pays européens. Les investisseurs pourraient craindre que Trump ne se sente assez fort pour imposer des tarifs également aux pays européens, bien que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ait signalé que l'UE est prête à négocier avec les États-Unis. Cependant, elle a elle-même déclaré aujourd'hui que "(...) l'utilisation de sanctions, de contrôles à l'exportation et de tarifs devrait augmenter."

Selon le ministre allemand des Finances, Habeck, "les demandes de Trump pour posséder une plus grande part des exportations de GNL en Europe pourraient entrer en conflit avec les économies de marché, où les prix sont déterminés par le marché. Les tarifs de Trump entraîneront de l'inflation et diviseront géopolitiquement le monde."

Guo, un responsable chinois, a commenté que "la Chine et les États-Unis ont de l'espace pour coopérer sur les liens économiques", mais que l'imposition de tarifs sur les biens chinois reste "sur la table". À ce jour, Trump a suggéré qu'un tarif universel "pourrait concerner toute entreprise faisant des affaires aux États-Unis, mais qu'il n'est pas encore prêt à être mis en œuvre". EURUSD (H1, D1) Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'EURUSD est sous pression aujourd'hui non seulement à cause de la "politique commerciale de Trump", mais aussi en raison d'un rapport ZEW beaucoup plus faible sur l'économie allemande. Les indicateurs macroéconomiques pointent des problèmes économiques prolongés en Europe, tandis que les conditions économiques aux États-Unis demeurent solides. De plus, la Banque centrale européenne a de bonnes raisons de réduire encore ses taux, et une inflation plus élevée pourrait affaiblir l'euro, en raison des mauvaises conditions économiques (qui pourraient empirer si la BCE ralentit ses réductions de taux). Les écarts de rendements des obligations et les attentes concernant les courbes des taux d'intérêt alimentent la vente de l'EURUSD. Sur l'EURUSD, nous pourrions observer une formation de double sommet avec un potentiel de test de la parité à moyen terme. Cependant, une ascension au-dessus du niveau 1,04 - 1,05 pourrait signaler un renversement de tendance avec une figure technique en tête et épaules inversée (le "neckline" étant à 1,043). Source: xStation5 Source: xStation5

