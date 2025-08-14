Le dollar progresse après l'IPP 📈

🏛️ La probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en septembre diminue légèrement après la publication des données. L'inflation des prix à la production aux États-Unis a rebondi de manière inattendue et très forte (IPP de base : +3,7 % contre une estimation de 2,9 %) après que les chiffres modérés du mois dernier laissaient entrevoir un impact limité des droits de douane imposés par Donald Trump sur les prix des biens de production. Les pressions les plus fortes ont été observées dans le secteur alimentaire (légumes : +39 %), le pétrole de chauffage et les distillats (+15 %) et le diesel (+12 %). Des pressions liées aux droits de douane sont également apparues sur les prix de la ferraille (+4,5 %) et de l'électronique (+5 %). Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: XTB Research La tendance générale des différentes contributions indique une pression croissante sur les prix dans le secteur industriel, dont les produits apparaissent progressivement comme une nouvelle source d'inflation aux États-Unis. Jusqu'à présent, les services étaient le principal moteur de l'inflation, mais la hausse des coûts des matières premières et les inquiétudes concernant les chaînes d'approvisionnement pourraient, après l'introduction des droits de douane, se répercuter rapidement sur les prix d'un large éventail de produits. Selon le marché des swaps, les investisseurs n'ont pas modifié de manière significative leurs anticipations pour la réunion de la Fed en septembre, malgré la surprise de l'inflation des prix à la production. À l'heure actuelle, la probabilité d'une baisse de 25 points de base est estimée à 94 %, contre 98 % avant la publication du rapport. Sur la paire EUR/USD, le graphique H1 a brièvement testé la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes (ligne dorée sur le graphique), qui, d'un point de vue technique, pourrait servir de niveau de soutien important. Cependant, la dynamique baissière initiale a été relativement rapidement contenue, ce qui suggère que les investisseurs n'ont pas complètement revu leurs attentes concernant une baisse des taux de la Fed en septembre, une décision accommodante pour le dollar lui-même. Source : xStation5

