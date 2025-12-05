La semaine prochaine, les marchés financiers se concentreront principalement sur les décisions des banques centrales, avec une attention particulière portée à la Réserve fédérale américaine. Nous commençons progressivement à observer des données macroéconomiques tardives aux États-Unis, même si les indicateurs clés — comme l’inflation CPI et le rapport NFP sur l’emploi — ne seront publiés qu’après la décision de la Fed, mercredi.

Néanmoins, le marché est presque certain que la Fed abaissera ses taux. Outre la Fed, la semaine prochaine apportera également les décisions de la Banque nationale suisse et de la Banque de réserve d’Australie. Plusieurs entreprises technologiques, dont Broadcom et Oracle, publieront leurs résultats financiers en raison de leurs calendriers fiscaux décalés.

Ainsi, des marchés comme l’or (GOLD), l’indice US100, et la paire USDCHF mériteront une attention particulière la semaine prochaine. GOLD L’or a gagné environ 7 % depuis son plus bas début novembre et reste l’un des actifs les plus performants cette année, même s’il est actuellement devancé par l’argent.

L’or pourrait réagir fortement au ton de la communication de la Fed ce mercredi. Le marché intègre une probabilité de plus de 90 % d’une baisse de taux, ce qui signifie que les investisseurs se concentreront surtout sur les perspectives données par la Fed.

Une nouvelle baisse partielle est anticipée en avril, tandis qu’une baisse complète est entièrement intégrée pour juin. Si la Fed adopte un ton plus accommodant, cela pourrait ouvrir la voie à une faiblesse accrue du dollar et à un renforcement supplémentaire de l’or, d’autant plus que les capitaux continuent de se détourner des actifs américains.

Au-delà de la décision de mercredi, il faudra également surveiller le rapport JOLTS mardi et les inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi. US100 Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont progressé de plus de 7 % depuis le point bas du 21 novembre et ne se situent plus qu’à moins de 3 % des plus hauts historiques.

Pour l’indice, la décision de la Fed et les prochains résultats d’entreprises technologiques au calendrier fiscal décalé seront déterminants. Mercredi après la clôture , Adobe et Oracle publieront leurs résultats.

Oracle, en raison de sa coopération avec OpenAI et Nvidia, est considérée par certains comme une nouvelle bulle spéculative .

Jeudi après la clôture, Broadcom présentera ses chiffres.

L’entreprise, connue pour ses puces spécialisées, est souvent jugée extrêmement surévaluée, bien que ses précédents résultats aient été très solides. USDCHF Alors que la Fed devrait procéder à une nouvelle baisse de taux, la Banque nationale suisse (BNS) ne devrait pas suivre le même chemin, malgré une inflation très faible en Suisse. Comme le souligne Bloomberg, les taux d’intérêt réels y restent élevés, et l’absence d’intervention de la BNS sur le marché des changes pourrait créer une nouvelle pression haussière sur le franc. La monnaie suisse a gagné près de 13 % contre le dollar américain cette année, se classant juste derrière la couronne suédoise parmi les devises du G10.

Si la BNS reste passive, une nouvelle tentative de pousser USDCHF sous le seuil de 0,80 ne peut être exclue.

