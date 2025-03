Le GBPUSD chute avant la BoE 📉

💡 L'inflation croissante et l'incertitude géopolitique inciteront probablement la Banque d'Angleterre à maintenir les taux La Banque d'Angleterre devrait presque certainement maintenir sa politique inchangée lors de sa réunion de mars. L'inflation reste élevée, et l'incertitude géopolitique entourant les changements de politique commerciale augmente davantage le risque de pressions inflationnistes. Pour cette raison, nous nous attendons à ce que le taux d'intérêt directeur reste à 4,5 %. Points clés avant la décision d'aujourd'hui : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le consensus des analystes indique que le taux directeur restera à 4,5 %.

Partage des votes attendu entre maintien ou réduction des taux : 7-2-0.

L'inflation de base a augmenté à 3 % en janvier, contre 2,5 % en décembre, dépassant la prévision de la BoE pour février de 0,2 point de pourcentage.

D'autre part, la croissance des salaires et l'inflation des services ont été inférieures aux attentes, bien qu'elles restent élevées (6,1 % pour les salaires du secteur privé et 5 % pour l'inflation des services).

Les augmentations d'inflation à court terme et l'incertitude croissante concernant la politique commerciale représentent des risques importants pour les prévisions de l'IPC, mais ne modifient pas les perspectives à long terme pour des baisses de taux.

Jusqu'à présent, le Royaume-Uni a évité des changements radicaux dans les droits de douane.

Le marché s'attend à ce que la BoE commence à assouplir sa politique monétaire en mai et à abaisser les taux à 3,75 % d'ici la fin de l'année (contre 4,5 % actuellement). Le modèle de vote au sein de la BoE suggère que les baisses de taux deviennent la position dominante plutôt qu'un resserrement prolongé, ce qui pourrait affecter la performance de la livre sterling par rapport aux autres devises à long terme. À court terme, cependant, le marché ne s'attend pas à des baisses immédiates des taux. L'inflation a rebondi trop rapidement, et la croissance des salaires reste forte, limitant le potentiel d'une baisse soutenue des pressions sur les prix. Que faut-il attendre du GBPUSD ? Le scénario de base du marché est que la BoE maintiendra les taux stables et fournira des commentaires prudents concernant ses perspectives de politique. Le gouverneur Andrew Bailey a averti que le Royaume-Uni ne serait pas à l'abri des effets des droits de douane américains, même s'il n'est pas directement ciblé. Il a également mis en garde contre une interprétation excessive des récents changements de vote au sein de la BoE, après qu'un changement inattendu d'un responsable ait conduit les investisseurs à augmenter leurs paris sur de nouvelles baisses de taux. Nous nous attendons à ce que la BoE maintienne un ton "hawkish", compte tenu des données macroéconomiques, ce qui pourrait théoriquement soutenir une tendance haussière du GBPUSD. Le niveau de support le plus crucial à moyen terme reste la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (courbe dorée sur le graphique), qui a historiquement été une barrière clé contre la tendance baissière. Source: xStation5

