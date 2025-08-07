Le GBPUSD rebondit avant la BoE

La Banque d'Angleterre devrait réduire ses taux d'intérêt, mais la persistance de l'inflation représente un défi de taille.

Des données macroéconomiques mitigées créent un dilemme

La Banque d'Angleterre avait déjà fait preuve de prudence lors de ses précédentes réunions concernant l'assouplissement de sa politique monétaire, et les données récentes ont encore compliqué les perspectives.

L'inflation est en hausse depuis l'automne dernier, avec un taux de 3,6 % en juin, dépassant une nouvelle fois les prévisions de la BoE. Cela suggère que le dernier rapport sur l'inflation devra tenir compte d'une trajectoire des prix plus élevée, d'autant plus que les anticipations inflationnistes sont désormais nettement supérieures au niveau actuel de l'inflation. La persistance des prix élevés des denrées alimentaires a également contribué à une augmentation des anticipations inflationnistes des ménages britanniques, une évolution qui préoccupe les décideurs politiques et limite la marge de manœuvre pour un assouplissement plus agressif.

À l'inverse, le chômage a progressivement augmenté, atteignant 4,7 % contre une prévision de 4,6 %, parallèlement à un ralentissement de la croissance des salaires. L'économie ralentit également : selon les estimations de Bloomberg, le deuxième trimestre s'est terminé avec une croissance marginale du PIB de +0,1 %, nettement inférieure à la prévision antérieure de la BoE de 0,25 %. Les données officielles pour le deuxième trimestre seront publiées dans la seconde moitié du mois d'août.





L'inflation reste à un niveau nettement élevé. Bien que la dynamique salariale ralentisse, elle reste élevée, ce qui contribue à ancrer l'inflation sous-jacente. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Pressions inflationnistes dans un contexte économique affaibli

Les données concrètes créent un conflit d'intérêts pour la banque centrale. Le Comité de politique monétaire est confronté au risque simultané d'une inflation élevée persistante (en particulier en raison de l'effet des denrées alimentaires et d'une hausse potentielle des prix de l'énergie) et d'un affaiblissement sensible des perspectives économiques. En outre, l'incertitude géopolitique persistante (relations commerciales avec les États-Unis) et des taux de droits de douane légèrement inférieurs aux prévisions (tout en restreignant la demande de produits britanniques) offrent une légère amélioration des prévisions à moyen terme, mais laissent planer le doute sur le scénario d'un « atterrissage en douceur ».

Décision de la BoE et division potentielle des votes

Le consensus du marché suggère que la BoE optera pour une baisse de 25 points de base, ramenant le taux d'intérêt directeur à 4,00 %. Un vote divisé est probable, certains partisans de baisses plus importantes (par exemple, Swati Dhingra, Alan Taylor) pouvant se rallier à la majorité favorable à un rythme d'assouplissement plus modéré et voter en faveur d'une réduction de 25 points de base. Un signal clair devrait également être donné quant au fait que toute mesure future (en septembre ou novembre) n'est pas acquise. La BoE devrait indiquer qu'elle est prête à maintenir le rythme actuel d'assouplissement trimestriel, mais soulignera qu'elle restera attentive aux données à venir.





La majorité des membres du comité sont actuellement plus modérés, bien que selon Bloomberg, jusqu'à quatre membres neutres aient une note de 0. Sept votes en faveur d'une baisse des taux sont attendus aujourd'hui, mais un nombre inférieur pourrait être interprété par le marché comme un signal hawkish. Source : Bloomberg Economics





Le marché a pleinement intégré la baisse des taux annoncée aujourd'hui, mais la prochaine n'est pas attendue avant décembre. Source : Bloomberg Finance LP

Scénarios clés et réactions du marché

Le scénario de base table sur une baisse des taux de 25 points de base et un discours prudent. Cela devrait stabiliser la livre sterling et entraîner une légère correction des rendements. En revanche, si un nombre important de voix se prononce en faveur du maintien des taux, cela pourrait entraîner un nouveau renforcement de la livre sterling et une hausse des rendements, ce qui pourrait également nuire au marché boursier. Toutefois, si un consensus total se dégageait en faveur d'une baisse des taux, cela pourrait constituer un signal négatif pour la livre sterling, même si la BoE risquerait alors une augmentation significative des anticipations inflationnistes.

Résumé et perspectives pour la paire GBPUSD

La décision de la Banque d'Angleterre en août devrait s'inscrire dans la lignée d'une baisse modérée tout en maintenant le message central : « la politique monétaire reste dépendante des données, et les baisses seront progressives et prudentes ». Le ton de la communication sera déterminant pour les marchés. Si la BoE signale une pause plus longue avant de nouvelles décisions (en renonçant à des baisses en septembre et novembre), cela pourrait entraîner un nouveau renforcement de la livre sterling.

Les perspectives à court terme pour la GBP restent relativement neutres. Le marché anticipe actuellement deux nouvelles baisses d'ici la fin de l'année, avec un objectif légèrement inférieur à 3,5 % à la mi-2026. Toutefois, la sensibilité aux surprises inflationnistes et aux données du marché du travail restera élevée, de sorte que tout écart par rapport au scénario anticipé par le marché pourrait entraîner des changements plus importants dans la valorisation des actifs britanniques.

La paire GBPUSD se trouve actuellement à un niveau de résistance critique autour de 1,3400. Un dépassement de ce niveau pourrait conduire à un test de la zone 1,35-1,37. Un tel mouvement serait également soutenu par l'incertitude potentielle concernant le dollar, si Trump décidait de nommer un remplaçant au membre du Conseil de la Réserve fédérale Kugler, qui pourrait être un candidat sérieux pour le poste de président. La livre sterling pourrait toutefois être freinée par la nette réduction des positions acheteuses nettes, qui sont actuellement négatives. Une position accommodante de la BoE (tous les membres votant en faveur d'une baisse ou indiquant la nécessité de nouvelles baisses) pourrait entraîner un rebond par rapport aux niveaux actuels vers 1,31-1,32.





Source: xStation5